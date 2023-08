Jeff Petry n'est pas resté longtemps avec le Canadien

Le Canadien de Montréal a trouvé preneur pour le défenseur Jeff Petry, car il a été échangé mardi aux Red Wings de Detroit contre l'arrière Gustav Lindström et un choix de repêchage de quatrième tour en 2025.

Photo Martin Chevalier

Dans ce pacte, l’organisation montréalaise assumera la moitié du salaire de l’Américain. Cela représentera un impact de 2,34 millions $ sur la masse salariale du CH pour les deux prochaines saisons.

En conférence de presse virtuelle, le directeur général, Kent Hughes, a expliqué n'avoir jamais eu l’intention de voir le vétéran de 35 ans porter de nouveau l’uniforme bleu-blanc-rouge qu’il a enfilé de 2015 à 2022.

Les Canadiens font l'acquisition du défenseur Gustav Lindström et d'un choix conditionnel de 4e tour en 2025 en retour du défenseur Jeff Petry.#GoHabsGohttps://t.co/WTUiYfOsBR — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) August 15, 2023

«L’idée n’était pas de faire revenir Jeff à Montréal, vu qu’il nous avait demandé d’être échangé [en 2022]», a dit le DG.

Hughes a aussi indiqué que l’idéal aurait été d’échanger Petry quelques instants après l’avoir obtenu des Penguins de Pittsburgh en compagnie du gardien Casey DeSmith, de l'attaquant Nathan Légaré et d'un choix de deuxième tour en 2025. C’était toutefois complexe, considérant que les négociations avec les Pens avaient commencé seulement une douzaine d’heures avant que la transaction soit réalisée.

Chez lui

Avec les Red Wings, Petry sera à la maison. Le vétéran est né au Michigan, lui dont le père a œuvré pour les Tigers de Detroit, dans le baseball majeur, de 1979 à 1991. La résidence principale du hockeyeur est d’ailleurs toujours dans cet État.

«Je suis de l’école de pensée selon laquelle il faut tenter de faire les bonnes choses pour les joueurs et les humains en général. J’ai appelé Jeff et lui ai dit que je savais qu’il ne s’attendait vraiment pas à recevoir un appel de ma part. Il a quatre jeunes garçons qui s’apprêtent à retourner à l’école dans deux semaines», a raconté Hughes.

«Je lui ai donné ma parole que nous allions conclure un échange rapidement.»

DeSmith sur son départ?

Hughes a également discuté de la situation de ses gardiens. Le Tricolore se retrouve avec quatre hommes masqués qui veulent jouer dans la Ligue nationale, soit DeSmith, Samuel Montembeault, Jake Allen et Cayden Primeau.

«J’ai dit à Casey d’être patient et que nous n’avions pas l’intention de l’envoyer dans la Ligue américaine. Nous allons continuer de voir si on peut l’échanger ou faire quelque chose d’autre», a affirmé le DG, laissant ainsi place à une possible transaction impliquant un autre de ses gardiens.

«Nous devons être patients avec le marché des gardiens, parce que ça ne bouge pas si vite que ça.»

Un arrière mobile

L’élément principal obtenu en retour de Petry est évidemment Lindström, un jeune défenseur de 24 ans qui tentera de percer la formation de la Sainte-Flanelle cette saison.

«Nos recruteurs professionnels l’aiment beaucoup, a exprimé Hughes à son sujet. C’est un défenseur intelligent qui bouge bien la rondelle. Il n’a pas encore atteint son plein potentiel.»

Le Suédois a amassé un but et sept aides en 36 matchs avec les Red Wings la saison dernière. En quatre ans dans le circuit Bettman, le droitier a totalisé 25 points en 128 rencontres. Lindström a été repêché au deuxième tour (38e au total) par les Red Wings en 2017. Le droitier possède une entente à un volet d’une valeur de 950 000$. Il a signé ce pacte le 1er juillet dernier.

Par ailleurs, le choix compensatoire de quatrième tour en 2025 sera le plus tardif entre celui des Red Wings et celui qui appartenait aux Bruins de Boston.