L’inflation plus difficile à dompter au Québec que partout ailleurs au pays

Mater l’inflation au Québec s’avère nettement plus difficile que dans le reste du Canada, une situation qui coûte cher aux consommateurs.

Depuis le début de l’année, à l’exception du mois de mars, le Québec fait face à une inflation supérieure à la moyenne canadienne; même qu’en juin et juillet, l’Indice des prix à la consommation (IPC) québécois a été le plus élevé de tout le pays. Une année sur l’autre, l’IPC a touché 3,9% au Québec en juillet, soit six dixièmes de point au-dessus de celui du Canada.

«Au Québec, le taux de chômage est très bas, donc l’économie du Québec affiche des signes de surchauffe assez clairs depuis longtemps et il y a un revers à la médaille. Une économie vigoureuse est une bonne chose, mais une économie en surchauffe, ça crée des pressions inflationnistes», explique Sébastien McMahon, stratège en chef et économiste senior chez iA Gestion de placements.

Le Québec affiche le taux de chômage le plus faible au pays, à 4,5% en juillet, plus d’un point sous celui de l’Ontario. Le taux de postes vacants dans la Belle Province est aussi plus élevé que ceux presque partout ailleurs au pays. Cela pousse les salaires à la hausse et contribue à l’inflation.

«L’économie du Québec est entrée en pandémie plus fort que les autres économies provinciales et le Québec a navigué dans la pandémie avec plus de restrictions sanitaires, alors le rebond post-pandémique de l’économie est plus important et on est rapidement retournés vers un marché du travail plus serré qu’ailleurs», observe David Dupuis du Département d’économique de l’Université de Sherbrooke.

Une hausse des taux d’intérêt en vue?

En juillet, l’IPC canadien a augmenté à 3,3% d’une année à l’autre, après avoir monté de 2,8% en juin. Si les hausses de prix ont ralenti à l’épicerie (+8,5%) et baissé à la station-service (-12,9%), le coût de l’intérêt hypothécaire (+30,6% entre juillet 2022 et 2023) a fait gonfler l’indice.

La poussée inflationniste de juillet pourrait-elle inciter la Banque du Canada (BdC) à hausser à nouveau son taux directeur en septembre?

Sébastien McMahon le craint.

«Cet été, ils ont haussé deux fois le taux directeur avec des données d’inflation plus persistante et une économie un peu plus vigoureuse qu’attendu. Ça laisse présager qu’ils vont le refaire, même si je pense qu’ils ne devraient pas le faire», analyse-t-il.

M. McMahon ne serait pas étonné que l’inflation atteigne 4% pour l’année 2023, notamment à cause de l’essence, dont le prix remonte. Et il s’inquiète de voir la BdC trop en faire pour mater l’inflation globale.

«Ce qui crée les récessions, c’est quand les banques centrales en font trop et veulent s’assurer de ne pas manquer leur coup [dans la lutte contre l’inflation]», note-t-il.

L’économiste David Dupuis est un peu plus optimiste face à la stratégie de la BdC.

«Tant que l’inflation reste autour de 3% et qu’on est capables de voir un retour à 2% à travers les chiffres – ce que j’entrevois présentement –, je pense qu’il ne devrait pas y avoir de hausse du taux directeur en septembre», avance-t-il.