Ministère des Transports: une patate chaude dont on a perdu le contrôle

Ainsi donc, le gouvernement de François Legault souhaite aller de l’avant avec son projet de réforme du ministère des Transports.

Le modèle à la mode, c’est maintenant celui des agences. Agence pour le revenu, agence pour la santé, agence pour les transports, alouette!

Vous avez un problème? On a une agence!

Depuis plusieurs années, on déplore une importante perte d’expertise dans plusieurs ministères qui n’arrivent plus à compétitionner avec l’entreprise privée.

Si vous avez du talent et de l’ambition, c’est certain que vous recevrez des offres plus alléchantes du privé que de la fonction publique.

Les conventions collectives favorisent l’ancienneté et voient d’un mauvais œil l’arrivée des jeunes loups pressés de faire leurs preuves.

Le fameux «mammouth», habitué à protéger ses acquis, ne se déplace plus assez vite pour survivre à ses prédateurs que sont l’efficacité et la flexibilité.

Les projets avancent difficilement, la main droite administrative comprend mal la main gauche «sur le terrain», tout finit par prendre une éternité et coûter une fortune.

Le coupable idéal

Si nos ministères n’ont plus les ressources pour contrôler leurs projets, pourquoi pense-t-on immédiatement à créer de nouvelles structures au lieu de réparer ce qui est cassé dans le modèle actuel?

Quel avantage aura une agence des transports, si ce n’est celui de se débarrasser des carcans syndicaux, puisqu’elle ne serait pas soumise à la Loi sur la fonction publique?

Exit les listes d’ancienneté et les échelles salariales, bonjour les chasseurs de têtes et les conditions alléchantes pour aller chercher les top guns chéris du premier ministre.

Par-dessus tout, créer une agence, c’est créer un coupable idéal pour porter le fardeau des échecs du gouvernement.

C’est cette recette magique qui a mené à l’expulsion du PDG de la SAAQ au printemps. François Legault aurait certainement aimé avoir une agence à blâmer pour l’échec du troisième lien.