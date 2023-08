Partielle dans Jean-Talon: pour le PQ, l’échec n’est pas une option

Il est de ces hasards heureux dans la vie qui n’ont pas de prix. Pour le Parti Québécois et son chef, Paul St-Pierre Plamondon, l’élection partielle à venir dans Jean-Talon, une circonscription prisée à Québec, en est un de taille.

D’autant plus que depuis l’abandon du troisième lien par le gouvernement Legault, le PQ, avec 30% d’appuis, s’est hissé en première position dans la région de Québec.

Le moment est donc venu pour lui de savoir si ce que lui disent les sondages tiendra bon jusque dans l’isoloir. En cela, la démission surprise de la députée caquiste Joëlle Boutin offre au PQ deux coups de chance providentiels.

Soit celui d’ajouter une ou un quatrième député à son minicaucus des «trois mousquetaires». Aussi, de renforcer son image de parti qui, depuis sa défaite historique du 3 octobre 2022, ressuscite peu à peu.

D’où l’importance pour PSPP de dénicher une ou un candidat taillé sur mesure à la fois pour les enjeux nationaux et ceux, plus locaux, dans Jean-Talon.

Coup de chance ou cadeau empoisonné?

Pour le PQ, ce sera un coup de chance à la condition, bien sûr, de ravir ce comté à la CAQ. Car s’il venait à échouer, il risquerait au contraire de perdre une partie de son élan.

Auquel cas, du moins à court terme, le coup de chance initial prendrait des airs moins joyeux de cadeau empoisonné. C’est pourquoi PSPP dit vouloir mettre le paquet dans Jean-Talon.

Réuni en fin de semaine à Québec, le Comité national des jeunes du Parti Québécois ne s’est pas fait attendre pour sauter dans l’arène.

S’adressant à son aile jeunesse, Paul St-Pierre Plamondon s’est montré cristallin: «Imaginez la différence [que pourraient faire] 200 jeunes et plus qui font une campagne dynamique constamment.»

«C’est important, ce que vous faites en ce moment, a-t-il lancé. Il y aura un effet multiplicateur à l’énergie et au momentum qu’il y a en ce moment chez les jeunes péquistes.»

Bref, PSPP comprend l’importance de cette partielle pour lui et sa formation. Pour les autres partis, c’est un brin plus compliqué encore.

Rien n’est joué

Chez Québec solidaire, une partie des troupes souhaitant une candidature féminine, le choix de son candidat Olivier Bolduc s’est fait dans un climat de dissensions internes. Ce qui n’est jamais bon pour le porte-à-porte.

Quant au PLQ, croupissant à 7% dans la région de Québec, il a plus de chances de trouver un remède contre le cancer que de remporter la partielle.

Du côté des conservateurs d’Éric Duhaime, peu visibles parce qu’ils n’ont aucun élu, leur espoir de gagner Jean-Talon est tout aussi minuscule.

Forte de son deuxième mandat fort et à 27% d’appuis dans la région de Québec, la CAQ demeure compétitive. Rien n’est donc tout à fait joué.

Il n’en demeure pas moins que le couteau entre les dents, comme on dit, c’est le PQ qui le porte le plus fortement. Les enjeux pour lui sont en effet plus élevés que pour la CAQ, déjà bien en selle au pouvoir.

Une part des électeurs de Jean-Talon voudra peut-être aussi signifier au gouvernement deux éléments importants. Premièrement, après l’avoir longtemps promis solennellement, l’abandon du troisième lien passe mal.

Deuxièmement, la démission rapide de Mme Boutin pour des raisons familiales, comme elle l’a juré – ou parce qu’elle n’a pas été nommée ministre, comme plusieurs le pensent –, trahit fort peu de respect pour le rôle de députée dans une démocratie.