Quand le doute te prend sur ton sexe

Vous êtes une femme blanche hétéronormative et vous pourriez brandir votre normalité pour me juger, mais je sais que vous êtes une personne ouverte à la différence, à l’écoute, et surtout une femme d’expérience qui en a vu d’autres. J’espère que vous pourrez me conseiller pour traverser ce passage difficile de mon existence. Car après tout, les problèmes de cœur ne sont-ils pas les mêmes pour tout le monde, peu importe leur identité et leur orientation sexuelle ? La mienne avait toujours été claire : j’étais une femme latino qui adore les femmes, même si je dois préciser que pour mes parents, l’acceptation ne s’est pas faite facilement.

Je vis depuis sept ans avec une merveilleuse femme originaire du Liban. On forme un couple « lesbo racisé » comme elle aime nous décrire en riant. Notre histoire d’amour était parfaite jusqu’à il y a un peu plus d’un an quand j’ai découvert, au début de ma trentaine et à la suite d’un rêve incroyable, que je me voyais davantage en homme qu’en femme. Dans mon rêve, très réaliste, je célébrais le fait que ma transformation physique en homme était enfin réussie.

Mon rêve étant devenu une réalité dans ma tête, j’ai annoncé à ma douce moitié ma volonté d’amorcer ma transformation. Et c’est là que ça a dérapé. Après quelques jours à en discuter, elle m’a dit qu’elle ne voulait rien savoir de vivre avec un homme, qu’elle m’aimait et m’avait toujours aimée en tant que femme et RIEN d’autre. Comme si j’allais devenir quelqu’un d’autre avec un sexe différent !

Comment peut-elle me dire une chose pareille ? C’est moi qu’elle aime ou c’est mon sexe ? En toute franchise, je me sens choquée et chagrinée qu’elle me dise ça. Mais comme je l’aime, j’aimerais que tu me dises comment je pourrais faire pour sauver notre couple sans renoncer à devenir physiquement qui je suis vraiment à l’intérieur ?

Anonyme

Je ne sais trop quoi vous répondre, sinon que vous auriez grand intérêt à consulter avant de procéder au changement. Car que vous le vouliez ou non, et même si je suis loin d’être une experte en la matière, il est évident que votre relation va se modifier avec un changement de sexe. Votre conjointe est amoureuse d’une femme depuis toujours, cela était très clair. Elle devrait donc s’habituer à vivre avec un homme qui aime les femmes. Mettez-vous à sa place, ça change grandement une relation. Tout en vous souhaitant le meilleur, vous êtes à une croisée des chemins qui sera difficile à traverser.