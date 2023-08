Rentrée collégiale et universitaire: voici quatre façons de bien utiliser l'intelligence artificielle

L’intelligence artificielle rend plus facile le plagiat, mais permet aussi d’avoir accès à des outils supplémentaires pour apprendre. Alors que la rentrée collégiale s'amorce dans quelques jours, l’experte en intégrité académique Martine Peters présente des façons «tout à fait légitimes» d’utiliser l’IA... à condition toutefois que l’enseignant l’autorise.

Recherche dans des articles scientifiques

Le moteur de recherche Consensus utilise l’IA pour trouver des informations dans des articles scientifiques, y compris les plus récents, avec des citations précises. Consensus se targue d’obtenir des résultats plus fiables et précis que ceux obtenus par Google, ChatGPT ou toute autre intelligence artificielle.

Vulgariser des textes de référence

Des applications comme ChatPDF permettent de vulgariser rapidement des textes complexes, grâce à l’intelligence artificielle qui peut en produire un résumé ou répondre à plusieurs questions en lien avec le contenu.

Traduire des textes

D’autres outils comme DeepL permettent de traduire rapidement des documents (pdf, word, powerpoint), ce qui peut donner un coup de pouce aux étudiants qui sont moins à l’aise avec des textes de référence en anglais, très répandus dans certains domaines d’études.

Générer un plan de texte

Des robots conversationnels comme ChatGPT peuvent être utilisés pour aider l’étudiant à faire un plan de texte. «C’est une façon géniale de leur montrer l’importance d’un plan, pour rendre un texte plus cohérent», affirme Mme Peters. Il faudra toutefois éviter d’avoir recours à l’IA de cette façon dans le cadre d’un cours où le plan du texte est aussi évalué, précise-t-elle.

«Il faut faire la différence entre la génération de texte par l’intelligence artificielle, qui est du plagiat, et l’aide apportée par l’IA, qui n’en est pas à condition que l’enseignant l’autorise», affirme Mme Peters, qui est professeure à l’Université du Québec en Outaouais et directrice du Partenariat universitaire sur la prévention du plagiat.