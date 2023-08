Succès du film «Barbie»: Margot Robbie recevra 50 M$ en salaire et bonis

Le succès phénoménal de Barbie au box-office mondial rapporte gros à Margot Robbie. L’actrice et productrice du film gagnera environ 50 M$ en salaire et en bonis, a révélé lundi le magazine Variety.

Sorti le 21 juillet dernier, Barbie cumule déjà des recettes de près de 1,2 G$ à travers le monde et trônait encore au sommet du box-office nord-américain la fin de semaine dernière. C’est la première fois qu’un long métrage réalisé par une femme (en l’occurrence, Greta Gerwig) franchit le cap du milliard de dollars au box-office mondial.

Selon Variety, Margot Robbie recevra, en plus de son salaire, des bonis liés à la performance de Barbie au box-office pour son travail comme actrice, mais aussi comme productrice du film.

Il n’est pas rare, à Hollywood, de voir les acteurs et les actrices recevoir de grosses primes pour le succès de leurs films au box-office. Il y a une dizaine d’années, Sandra Bullock avait touché 70 M$ pour son rôle dans le film de science-fiction Gravité: 20 M$ en cachet fixe et 50 M$ obtenus grâce à la performance du long métrage aux guichets.

Barbie a été coproduit par LuckyChap Entertainment, une boîte que Margot Robbie a fondée en 2014 avec son mari, Tom Ackerley, et qui a pour objectif de raconter des histoires féminines et de mettre de l’avant des femmes derrière la caméra. Avec LuckyChap, l’actrice et productrice de 33 ans a aussi produit des films comme Birds of Prey et Une jeune femme pleine de promesses.