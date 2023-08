Transports: la CAQ fait (encore) l'inverse de ce qu'elle prônait

Ainsi, le gouvernement Legault penserait sérieusement à transformer le ministère des Transports en Agence.

Le projet, révélé par La Presse hier, n'est pas sans intérêt. Mais encore une fois, la CAQ ferait l'inverse de ce qu'elle prônait.

En 2013, lorsque le ministre péquiste Sylvain Gaudreault avait déposé un projet de loi créant une telle Agence (ATQ) pour scinder les grandes orientations et l'intendance, les caquistes n'avaient pas de mots assez durs pour condamner l'idée.

En pleine commission Charbonneau, Caire, «shérif» de la CAQ, y voyait «un nouveau lieu de favoritisme». Il s'appuyait alors sur des dénonciations péquistes passées... «quand les libéraux ont proposé la même chose», après la commission Johnson sur l'effondrement du viaduc de la Concorde. Ancien patron de l’Unité anticollusion, Jacques Duchesneau accusait le gouvernement Marois de chercher à se déresponsabiliser.

«Mauvaise administratrice»

À l'époque, Dominique Savoie était la sous-ministre aux Transports de Gaudreault. Dans l'opposition, Caire l'a fustigée sans relâche, la traitant notamment de «mauvaise administratrice».

Or, le projet d'ATQ, c'est elle qui le portait en 2013. Et qui était sous-ministre à la Santé, en mars, lorsque Christian Dubé a déposé sa grande réforme, comprenant aussi la création d'une Agence? Dominique Savoie. Qui a nommé Savoie, en juin, au plus haut poste de la fonction publique, secrétaire générale du Conseil exécutif? La CAQ!

Il faudra bien un jour qu'Éric Caire explique comment une femme qu'il a tant houspillée ait atteint un tel sommet, grâce à un gouvernement dont il fait lui-même partie.

3e lien

Une agence des transports nous aurait-elle épargné la ridicule saga du 3e lien? Une promesse déraisonnable, jamais fondée sur une étude sérieuse; à laquelle la CAQ s'est cramponnée pendant un mandat, qu'elle a continué de faire miroiter lors de la dernière campagne, pour l'abandonner ensuite malhabilement?

Si une ATQ avait existé, à quoi eût ressemblé une promesse d'un parti favorable au 3e lien? «On promet de le soumettre à l’Agence.» Ou alors: «On va revoir les budgets pour améliorer la fluidité entre les deux rives, l’Agence nous donnera le meilleur moyen.»

Une telle structure peut effectivement aider à rendre plus rationnelle la prise de décision; à davantage tenir compte des données probantes. Elle peut aussi permettre de rebâtir des expertises dans le secteur public. On l'a vu à l'Agence du revenu.

Indépendance

Mais mal conçue, elle peut contribuer à rendre tout plus opaque et permettre à nos élus de se déresponsabiliser. Ce risque, que la CAQ percevait en 2013, existe.

Tout dépend de la manière dont une ATQ serait pensée. Son indépendance doit être garantie. Son PDG, par exemple, ne devrait-il pas être nommé par l'Assemblée nationale?

Enfin, voilà la CAQ qui nous entraîne encore une fois dans une réforme de structures. Dans l'opposition, c'était aussi une de ses critiques récurrentes: les gouvernements passent trop de temps à réformer les structures. Ils devraient les alléger. Autre aspect sur lequel la CAQ fait aujourd'hui l'inverse de ce qu'elle disait avant de prendre le pouvoir.