Un couple a attendu le mariage avant un premier baiser

Un couple du Texas a attendu près de deux ans avant de s’embrasser pour une première fois le jour de son mariage, en juin dernier.

Keylin Akuchie et Eleazer Akuchie ont indiqué que leur décision avait rendu le geste «encore plus spécial», selon The Mirror. Ils s’étaient rencontrés au collège religieux Christ For The Nations, en 2019.

Même s’ils étaient tous deux attirés l’un envers l’autre, Eleazer Akuchie a attendu près de trois ans avant d’organiser un premier rendez-vous avec celle qui allait devenir son épouse.

En raison de leurs valeurs religieuses, les deux individus ont décidé de s’imposer «des limites physiques importantes», ont mentionné les principaux intéressés.

«Je n'avais jamais embrassé personne auparavant, a dit l’homme de 25 ans. Je voulais que la première personne que j'embrasse soit mon épouse. Nous voulions vraiment nous connaître et nous connecter émotionnellement et spirituellement avant tout rapprochement physique.»

'We didn't kiss, share a bed or live together until we got married'https://t.co/oDKU5MvgQ0 pic.twitter.com/7JUG3LR7Dh — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) August 12, 2023

«Je pense que tout le monde pensait que notre choix était bizarre», a ajouté la femme de 24 ans.

Même s'ils ont accepté de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles et de s'embrasser, Keylin Akuchie a fait savoir que toutes les formes d'intimité physique n'avaient pas été proscrites. Les actes autorisés comprenaient les baisers sur le front et sur les joues. Ils pouvaient se tenir la main et s’offrir des câlins.

Lorsque l’envie de s’embrasser était présente, le couple organisait des activités avec des amis pour se distraire ou se tournait vers la prière.

Les époux ont affirmé échanger «un million de milliards de baisers par jour» depuis le mariage.

La chasteté fait toute la différence, selon Keylin Akuchie, en renforçant la connexion entre les partenaires.

«Nous pouvons désormais profiter des aspects physiques du mariage et c'est encore plus spécial d'avoir attendu», a-t-elle souligné.