Un couple aurait eu plusieurs ébats sexuels avec des chiens

Un couple du Queensland, en Australie, a été accusé de bestialité, puisque les deux amoureux auraient commis une série d'actes sexuels avec des chiens.

Crystal May Hoare, 37 ans, et Jay Wade Veenstra, 28 ans, sont tous deux accusés de cinq chefs de bestialité, selon le journal australien The Courier Mail.

Le quotidien a rapporté que le couple a comparu lundi devant le juge.

Selon les policiers, deux chiens auraient été victimes du couple. Les cinq agressions seraient survenues entre le 18 octobre 2021 et le 25 octobre 2022. Les crimes auraient été filmés.

Le couple a été libéré sous caution. Crystal May Hoare et Jay Wade Veenstra risquent un maximum de sept ans de détention.