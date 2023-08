BRAULT, François



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de François Brault à Sainte-Catherine le 1er août 2023 à l'âge de 62 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Liette, ses enfants Catherine et Mathieu, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'EGLISEVERDUN H4G 2M4, 514-769-3867Stationnement et rampe d'accès disponiblesle samedi 19 août de 10h à 19h. Une cérémonie aura lieu à 19h.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seront appréciés pour remplacer les fleurs.