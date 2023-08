LEGAULT, Renée



À Montréal, le 3 août 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée Renée Legault.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard Sauvé (Lucie Bélanger) et Marc Sauvé (Sylvie Roy), ses petits-enfants, Guillaume, Anne-Marie, Laurent, Christophe et Mathieu ainsi que ses huit arrière-petits-enfants, neveux, nièces et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer et/ou par courriel au: rich.sauve24@gmail.com.Les funérailles ont été célébrées en privé et en famille le 12 août 2023.