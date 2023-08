FOURNIER, Aline



À Blainville, le 10 août 2023 est décédée à l'âge de 95 ans Mme Aline Fournier épouse de M. Laurent Bouchard. Elle était la fille de feu Mme Rosa Ouellette et de feu M. Romuald Fournier.Outre son époux M. Laurent Bouchard, Mme Fournier laisse dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 19 août à 11h en l'église St-André-Apôtre de St-André d'Argenteuil.La famille reçoit vos condoléances le vendredi 18 août de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h à la :Maison funéraire DISTINCTIONMembre de la corporationdes thanatologues du QuébecLa famille remercie sincèrement le personnel du CHSLD Michèle-Bohec pour la qualité des soins apportés à Mme Fournier.