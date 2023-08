LIBOIRON, Roland



À Sherbrooke, le 5 août 2023, à l'âge de 80 ans est décédé monsieur Roland Liboiron, conjoint de madame Johane Carpentier, demeurant à Magog.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Serge, Normand et Nathalie (Alain); ses petits-enfants: Vanessa (Sébastien), Amélie (Guillaum) et Alexandra (Maxime); ses arrière-petits-enfants: Livia, Isaac, Arthur et Elliot. Il laisse également ses soeurs: Michèle et Jovette (Jules); ainsi que nièces, neveux, autres parents et amis.Selon ses dernières volontées il n'y aura pas de cérémonie.Tél. 819 843-4473 Téléc. 819 843-4563info@ledouxmagog.comSite internet : www.ledouxmagog.com