BROUILLET (née PERRAULT) Mercédès

À Brossard, le 28 juillet 2023 à l'âge de 86 ans est décédée, entourée des siens Mme Mercédès Perrault, épouse de M. Norbert Brouillet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Eric (Karell) et Charles (Maude), ses petits-enfants : Thomas, Émile et Mia Mercédès, ses soeurs Lise et Lucie ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 août dès 9h30 en l'église St-Joseph de Chambly, suivi des funérailles célébrées à 11h au même endroit.Des dons à la Fondation de l'hôpital Charles Lemoyne seraient appréciés.