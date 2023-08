BERNARD, Huguette



À Montréal, le 18 juillet 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Huguette Bernard.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Jeannette, Pierrette, Monique, feu Jules, Louise, Françoise, Denis, Diane et Bruno (Daniel), sa belle-soeur Pierrette Piché ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 22 août 2023 de 12h00 à 17h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour leur soutien et les bons soins prodigués.