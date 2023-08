LAROCQUE, Raymond



Monsieur Raymond Larocque de Hawkesbury est décédé le samedi 5 août 2023 à l'âge de 87 ans.Il était le tendre époux de feu Yvette Larocque née St-Denis; le fils de feu Réal Larocque et de feu Sara Jérome; le père bien-aimé d'Éric (Noëlla Mayhew), Jean (Liette Massia Larocque) et Maryse (Brian Wright); le grand-père adoré de Maude, Edith et Béatrice; le cher frère de Françoise (feu Roger Paquette), Madeleine (feu Steve Laroche, Jean-Yves Lemay), Michel (Diane Deschamps), Louise (feu Christian Desmarais) et Claude (Carole Latendresse).Il fut prédécédé par plusieurs frères et soeurs. Lui survivent également plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Prescott Russell pour les bons soins prodigués.La direction des funérailles a été confiée au :416, RUE MCGILL, HAWKESBURY, ONTARIO(877) 632-8511Les obsèques auront lieu en l'église St-Joachim de Chute-à-Blondeau le lundi 21 août 2023 à 14h. La famille sera présente à compter de 13 h pour recevoir vos condoléances.Pour ceux qui le désirent des offrandes de messe à la Paroisse de Chute-à-Blondeau seraient appréciés.La maison funéraire fera un don en mémoire de votre être cher à la banque alimentaire.Pour offrir vos condoléances par télécopieur, composez le : 613 632-1065 ou visitez notre site Internet :