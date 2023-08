Agression gratuite: deux adolescentes arrêtées par le SPVM

Deux adolescentes de 15 ans ont été arrêtées mardi soir en lien avec la violente agression qui a eu lieu dans l’arrondissement Lachine à Montréal en fin de semaine.

La bataille avait été commise près de la rue Notre-Dame et avait été filmée avant d’être partagée sur les réseaux sociaux.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les deux jeunes filles ont été libérées sous promesse de comparaitre devant la Chambre de la jeunesse.

En début de semaine, TVA Nouvelles avait rencontré la présumée victime du duo.

L’adolescente de 15 ans avait expliqué avoir été attaquée sans raison et rouée de coups de pied et de coups de poing.

«J’ai été hospitalisée pendant environ quatre heures. J’avais mal un peu partout, je n’étais plus capable de bouger mon cou quand j’étais rendue à terre. J’avais du sang partout dans le visage, ça coulait de mon nez, c’était pas beau à voir», a-t-elle raconté.

Appel à la population

Le SPVM lance un appel à population dans cette histoire pour tenter d’identifier d’autres personnes qui auraient pu être présentes et participer au crime.

Toute personne détenant des informations peut communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.