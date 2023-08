Bradley Cooper accusé de «jewface» dans son nouveau film «Maestro»

Bradley Cooper a été critiqué pour avoir propagé les stéréotypes sur la communauté juive après que la bande-annonce de son prochain film biographique au sujet de Leonard Bernstein, Maestro, a révélé son nez prothétique.

Netflix a dévoilé mardi le premier teaser du film dans lequel l'acteur de 48 ans incarne le légendaire chef d'orchestre juif. Il y porte une prothèse de nez. Certains internautes ont par la suite pris pour cible son apparence, prouvant par des photos que le nez de Leonard Bernstein était loin d'être aussi imposant. « Le vrai Leonard Bernstein n'avait pas le drôle de nez que Bradley Cooper porte dans Maestro, a écrit un internaute. Il semble complètement inutile d'être allé dans cette direction étant donné la ressemblance troublante. »

L'actrice d'EastEnders, Tracy-Ann Oberman, qui est juive, a également dénoncé la décision de l'acteur de porter un faux nez. « Si Bradley Cooper est capable de jouer Elephant Man sans aucune prothèse, il devrait pouvoir jouer un homme juif sans avoir besoin de prothèses, en particulier un nez "juif", a déclaré la comédienne de 56 ans à Page Six. S'il a besoin de porter une prothèse nasale, c'est, pour moi et pour beaucoup d'autres, l'équivalent d'un black face ou d'un yellow face. »

Cependant, la vedette de West Wing, Joshua Malina, qui est également juif, a soutenu Bradley Cooper, déclarant que son nez avait été conçu pour qu'il ressemble « à une vraie personne ».

Il a ajouté : « Les Juifs n'ont pas, en fait, un plus gros nez que les autres, Leonard Bernstein, oui. C'est tout ce qu'il y a à dire pour moi ».

Le film, qui met également en vedette Carey Mulligan, Jeremy Strong et Maya Hawke, a été co-scénarisé et réalisé par Bradley Cooper et produit par Steven Spielberg et Martin Scorsese. Maestro sera présenté en avant-première en compétition à la Mostra de Venise en septembre. Il sortira dans quelques salles le 22 novembre avant d'être disponible sur Netflix à partir du 20 décembre.