BIGRAS, Bernard



À Saint-Eustache, le 11 août 2023, à l'âge de 52 ans, est décédé M. Bernard Bigras, fils de Gaston Bigras et de Florence Prévost.Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa soeur Élise, ses frères Gilbert et Laurent (Jacinta), ses neveux et nièces : Audrey, Geneviève, Pierre-Charles, Émilie, Jacinthe et Jeremy ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 août 2023, de 14h à 18h au :105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSETél. 450.473.5934Une cérémonie aura lieu ce même samedi, à 18h, à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache.