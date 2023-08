Danielle Rainville, pionnière des lignes ouvertes

Le 6 décembre 1989, Marc Lépine, l’auteur de la tuerie de masse de l’École Polytechnique de Montréal, a assassiné quatorze femmes, dont treize étudiantes. On a retrouvé en sa possession, le soir de la tuerie, une lettre dans laquelle il ciblait 19 noms de femmes, dont celui de Danielle Rainville. Elle était la première femme à animer des lignes ouvertes sur le sport à Québec, puis à Montréal entre 1982 et 1995.

Le mois de décembre dernier, elle a fait part avec ses enfants de cette tragédie qui a marqué l’histoire du Québec. Les enfants demandaient qui se trouvait sur cette liste tragique. Je lui ai demandé ce qu’elle a ressenti quand elle a découvert que son nom était sur la liste et, aujourd’hui, quels étaient ses sentiments.

« Honnêtement, mes pensées étaient destinées aux proches des victimes et à toutes ces vies transformées à jamais. Encore aujourd’hui, ça me bouleverse à chaque événement semblable. La détresse psychologique et les troubles de santé mentale me touchent énormément ».

Rêve devenu réalité

À l’âge de 14 ans, Danielle rêvait de devenir animatrice à la radio et à la télé, ainsi que d’avoir quatre enfants.

Au début de sa carrière, la radio a parfois été difficile à cause de commentaires tels que « Qui est votre petit ami qui vous a donné ce travail ? » Certaines insultes étaient quelquefois blessantes, car elles faisaient référence à son statut de femme. À l’occasion, elle pleurait lors de son retour à la maison, mais sa passion de faire ce qu’elle a toujours voulu faire l’a motivée à continuer à se battre en espérant qu’un jour d’autres opportunités s’ouvriraient à de jeunes femmes.

Elle sera toujours reconnaissante envers Marc Simoneau, André Arthur et Richard Morency, qui ont cru en elle. Une fois qu’elle est arrivée à Montréal, après un court séjour à TQS, Richard Morency l’a engagée pour animer une ligne ouverte à CKAC, sous la recommandation de l’ancien directeur-gérant des Nordiques Pierre Lacroix. Un des tournants de sa carrière fut sans aucun doute d’avoir travaillé avec Pierre Bouchard. Son soutien et ses conseils financiers ont joué un rôle important dans sa vie.

Danielle a fait mentir le diagnostic des médecins qui lui ont dit qu’elle n’aurait pas d’enfants. Son premier enfant, David, était comme un cadeau du ciel et, trois ans plus tard, elle a donné naissance à quatre autres enfants, Félix, William, Gabriel et Marilou, en cinq ans et demi.

Apprécier chaque bon moment

Quelques années après la naissance de Marilou, Danielle a entrepris une carrière pour venir en aide aux enfants qui avaient des problèmes d’apprentissage. Elle recrutait des tuteurs pour faciliter le programme d’études des jeunes. Elle vient de prendre sa retraite, tout comme son conjoint, Michel, un conseiller financier.

Elle comprend que ses enfants, David, Félix, William, Gabriel et Marilou, vont graduellement quitter la maison. Elle m’a confié que ses cinq merveilleux enfants lui procuraient un grand bonheur chacun à sa manière. Ils lui ont appris à apprécier chaque bon moment dans une journée.

Photo d'archives

La famille demeurait à Charlesbourg.

Le sport a fait partie de notre vie familiale. Écouter Marc Simoneau animer son émission de ligne ouverte à la radio était une activité quotidienne en famille.

Tu travaillais au dépanneur de ton père.

Je fréquentais l’école primaire et, au travail, je portais fièrement mon chandail des Nordiques. Je discutais régulièrement avec les clients, des Nordiques et de mon joueur favori, Buddy Cloutier.

Ta mère croyait que tu étudiais dans ta chambre.

En réalité, j’écoutais l’émission de Marc Simoneau tout en écrivant sur des petites cartes les questions que je voulais lui poser en ondes, après avoir attendu deux heures pour lui parler.

Comment as-tu commencé ta carrière à la radio de Québec ?

Marc Simoneau a organisé un concours pour devenir animateur d’un soir à son émission de ligne ouverte. Puisque j’étais la seule femme qui y avait participé, il a tout simplement déclaré avec un brin d’humour qu’il était mieux de m’inviter, s’il voulait éviter d’être poursuivi par toutes les associations féminines pour l’égalité de la femme. Ce fut le commencement d’une belle carrière.

Mario Marois, le capitaine des Nordiques, t’a joué un vilain tour.

Je me rends dans le vestiaire pour la première fois pour faire mes reportages en direct à la radio. En me voyant, Marois m’apostrophe avec son langage coloré en utilisant les termes des outils d’une église : « Hey toé, qu’est-ce que tu fais dans le vestiaire ? » Je fige. Il s’arrête devant moi, avec un immense sourire, il me souhaite la bienvenue dans le vestiaire.

As-tu été intimidée par la rivalité Nordiques-Canadiens ?

Ni Jacques Lemaire – même s’il m’a écrit pour me dire que je ne connaissais rien au hockey – ni Michel Bergeron n’ont réussi à m’intimider.

Tu as aussi décrit des matchs des Expos.

Je croyais m’être bien préparée, cependant, après trois manches, j’avais écoulé toutes les informations que j’avais recueillies. M. Jacques Doucet s’est approché de moi : « Ne sois pas inquiète, Danielle, on va bien se débrouiller pour le restant du match. » Quelle grande classe d’un si grand homme.

Tu as vécu une année 1994 très exigeante.

Mon frère, Stéphane, est décédé dans un accident de la route. J’étais une maman monoparentale d’un garçon de deux ans. Pour mon père, Jean-Marc, ma mère, Madeleine, mon frère, Mario, qui vit aux États-Unis, et moi, l’immense chagrin de sa perte a pesé lourdement sur nos vies.

La réalité d’être une maman monoparentale.

Je travaillais à radio le matin ; l’après-midi et en soirée, je devais assister aux matchs des Nordiques. J’enregistrais des événements sportifs, sauf le matin, mon fils David changeait mes cassettes pour ceux de Barney et ses amis. Cela m’a fait comprendre que je devais changer mon lieu de travail. J’ai accepté de remplacer Claire Lamarche une ou deux fois par semaine avant de faire d’autres émissions qui m’ont été proposées jusqu’en 2002.

Tu rêvais qu’il demeurait sur une île.

J’avais 31 ans lorsque mon frère est décédé. J’ai rêvé pendant de nombreuses années que tout comme Elvis et l’actrice Marilyn Monroe, il demeurait sur une île.

Tu t’es dit : mission accomplie.

Après avoir animé une ligne ouverte pendant 15 ans, trois Jeux olympiques et Salut bonjour, j’ai décidé de devenir une maman à temps plein. La plus belle décision de ma vie.

D’un travail quotidien à celui de maman à la maison.

Une maman à la maison à un horaire de 24 heures par jour. Finalement, j’étais reconnue pour la personne que j’étais et non pas pour mes vêtements stylés. J’ai joué à la ringuette pendant sept ans et cela est devenu mon univers à l’extérieur de chez moi. Encore aujourd’hui, nous sommes 15 membres de la ligue qui se réunissent au moins quatre à cinq fois par année.

Ton père a été paralysé à la suite d’une tumeur.

Une journée après avoir tondu le gazon, il est tombé subitement au sol dans la salle de bains. Il a été paralysé et n’a jamais pu marcher avant son décès.

Ta mère est ton mentor.

Sa joie de vivre, sa force mentale et sa capacité à garder son focus sur la vie, malgré ses épreuves, m’ont incitée à suivre les traces de cette merveilleuse maman. Encore aujourd’hui, lorsque je la vois, son sourire et son regard resplendissant sont ma joie de vivre et ma source de motivation quotidienne.