Chaque saison chaude génère de plus en plus de vagues de chaleur et de canicules importantes.

Dans le cas où les températures seraient excessives, un travailleur peut-il refuser de travailler? Et la réglementation québécoise est-elle adéquate pour protéger sa santé et sa sécurité?

Températures minimales

De façon générale, sauf exception, la température minimale obligatoire est déterminée par règlement. Cette température minimale obligatoire variera entre 20 degrés Celsius pour un travail sédentaire nécessitant peu d’efforts physiques, pour diminuer peu à peu dépendamment du genre de travail, passant de 19 degrés Celsius à 17 degrés Celsius, puis à 16 degrés Celsius et enfin, à 12 degrés Celsius pour le travail pénible en position debout, comme le forage ou le travail avec des outils lourds.

Températures maximales

Contrairement à la croyance populaire, en ce qui concerne les températures maximales, la réglementation ne fixe pas de températures au-delà desquelles un travail devient interdit parce que dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Pour le travail dans un établissement regroupant un certain nombre de travailleurs, on examinera plutôt si ces derniers sont soumis à des conditions thermiques excessives. La notion de condition thermique excessive variera suivant plusieurs facteurs. Comme la température évaluée par un thermomètre n’est pas nécessairement celle ressentie par un travailleur, on tiendra compte de différents facteurs, dont le taux d’humidité, la durée d’exposition à la chaleur, le type d’équipement utilisé, etc.

En ce qui concerne le travail à l’extérieur, la CNESST suggère de calculer «la température de l’air corrigée». Cette méthode permet d’évaluer le niveau de risque à la santé pour tout type de travail. (www.cnesst.gouv.qc.ca).

C’est donc dire que pour déterminer le risque pour la santé d’un travail particulier, il faut mesurer les contraintes thermiques de ce travail. À noter qu’au-delà des calculs complexes, on peut retenir certaines normes. Par exemple, à plus de 28 degrés Celsius pour un travail demandant une activité physique et au-delà de 30 degrés Celsius pour un travail sédentaire, on pourra considérer qu’il y a un risque pour la santé. À plus de 33 degrés Celsius, on entre alors dans une zone à risque.

Les obligations de l’employeur

Dans le cadre du travail, lorsqu’on considère une chaleur excessive, quelles sont donc les obligations d’un employeur? Ce dernier doit s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et, bien sûr, il doit identifier les risques et les dangers auxquels ses travailleurs peuvent faire face et informer ceux-ci en conséquence. S’il y a lieu, il devra fournir un équipement de protection approprié.

En regard de la chaleur excessive, on peut penser à la mise à la disposition des travailleurs d’eau potable, d’un travail avec pauses et même à un arrêt total de travail, ou encore, à recourir à toute autre méthode appropriée, par exemple, des ventilateurs, si cela est possible.

L’exercice du refus de travail (Voir à ce sujet notre chronique du 18 décembre 2020 )

À tout évènement, un travailleur pourra refuser d’exercer son travail suivant certaines conditions s’il estime de façon raisonnable que le niveau de température dans l’exécution de ses fonctions l’expose à un danger pour sa santé et sa sécurité physique, il peut alors exercer un droit de refus. Ce droit de refus doit cependant être appuyé non pas sur une simple inquiétude ni une crainte, mais sur la réalité objective.

La première étape de l’exercice d’un droit de refus consiste pour le travailleur à informer son employeur qui pourra corriger la situation.

À défaut d’entente quant aux corrections à apporter, un inspecteur de la CNESST se rendra sur les lieux mêmes du travail, prendra les mesures de température appropriées et décidera s’il existe ou non un danger justifiant le refus du travailleur d’exercer son travail. Il pourra également ordonner la suspension du travail le temps que les mesures de correction qu’il suggère soient apportées et approuvées par lui. La décision de l’inspecteur pourra par la suite être contestée, mais elle demeure en vigueur, malgré cette contestation.

En définitive, la législation et la réglementation québécoise font en sorte que les travailleurs peuvent avoir recours à différents moyens pour protéger leur santé et sécurité au cas de fortes chaleurs et de canicules.

Encore faut-il que les mesures dont il est ici question soient appliquées en toutes circonstances. Malheureusement, encore maintenant, plusieurs travailleurs se sentiront parfois dans l’obligation de continuer à travailler même si les circonstances peuvent mettre en danger leur santé. Soulignons qu’un coup de chaleur peut être mortel.

Conseils pratiques

La CNESST et l’IRSST mettent à la disposition de tous plusieurs documents où l’on retrouve divers moyens permettant d’assurer des conditions de sécurité en cas de canicules ou de chaleurs excessives. Nous vous invitons à les consulter.

Bernard Cliche, avocat émérite

Morency, Société d’avocats, s.e.n.c.r.l.