Découvrir Au Pays de Réal Massé en une journée

SAINT-ZÉNON | Si vous avez déjà pensé essayer la formule de la pourvoirie Au Pays de Réal Massé, vous n’avez pas besoin de le faire durant un long séjour. Ça peut se faire en vingt-quatre heures.

« Il m’arrivait d’avoir de la disponibilité entre deux séjours. C’est ainsi que l’idée m’est venue d’offrir aux amateurs qui le désirent un forfait de 24 heures, tous services compris, d’expliquer Réal. De cette façon, une personne ou un couple peut découvrir tout ce qu’il est possible de faire chez nous, la formule que nous avons mise de l’avant depuis des années. »

Il ne faut surtout pas croire que les pêcheurs qui choisissent le forfait de 24 heures perdent au change en termes de service. Ils bénéficient du même service que ceux qui achètent un séjour.

« Chez nous, le service et la satisfaction des pêcheurs sont au centre de notre philosophie, explique Réal. La personne qui nous choisit comme destination doit trouver ce qu’elle recherche. Il ne doit pas y avoir de compromis là-dessus. »

Pour arriver à développer son territoire, qui peut accueillir jusqu’à 200 pêcheurs en une journée, Réal a dû instaurer un système discipliné afin d’assurer une rotation bien orchestrée, pour avoir accès aux différents lacs de pêche. Certaines personnes m’ont déjà écrit pour me dire qu’elles étaient mécontentes de cette façon de faire. Il faut croire qu’elles sont en minorité puisque la pourvoirie peut compter sur une clientèle fidèle de plus de 80 % qui revient chaque année. Mais chacun a droit à son opinion.

UNE BONNE SAISON

Questionné à savoir quelle sorte de saison il connaissait avec tous les aléas des feux et des pluies diluviennes, voici ce que Réal avait à déclarer.

« Nous connaissons une excellente saison. En termes de chiffres, je peux dire que 85 % de ma clientèle, ce sont des couples. Je me considère comme choyé d’avoir la confiance de ces gens qui reviennent année après année et qui, souvent, introduisent d’autres membres de leurs familles. Pour ce qui est des feux, j’étais constamment en contact avec le chef des pompiers de Saint-Michel-des-Saints, via des appels téléphoniques tous les deux ou trois jours. Le feu ne s’est jamais approché à moins de 145 km de la pourvoirie. Dans ce cas il n’y avait pas de danger. Cependant, si le feu avait été à 75 ou 80 km, j’aurais opéré la fermeture. En ayant les renseignements directement de ce spécialiste, je pouvais continuer mes opérations. »

Pour ce qui est de la qualité de l’air, il nous expliquait que les conséquences n’ont pas été très grandes pour les pêcheurs sur son territoire.

« Les gens comprenaient la situation et, honnêtement, les problèmes n’étaient assez importants pour mettre en danger les personnes qui étaient chez nous. »

Il expliquait que la fermeture aurait été un désastre financier. Il rappelait également qu’il a 34 employés sur la pourvoirie.

« De toute façon, je ne suis pas un irresponsable. Si jamais il y avait eu des problèmes de fumée ou autres, j’aurais fermé immédiatement, comme je l’ai fait il y a deux ans avec la fameuse COVID. »

PÊCHE EXCELLENTE

Pour la pêche, il poursuit toujours sa philosophie d’offrir aux pêcheurs la possibilité de capturer des spécimens de truites mouchetées jusqu’à trois livres et des truites arc-en-ciel de belles tailles. Dans le lac principal, devant l’auberge, il y a aussi du touladi, ou truite grise, des spécimens qui peuvent faire osciller la balance à plus de 10 livres.

Pour les capturer, rien de bien compliqué. Les leurres traditionnels sont efficaces à coup sûr. Les Toronto Wobbler, Williams, Lake Clear pour les cuillères, et Muddler Minnow, Montréal Dark et Silver Par Belle pour les mouches. Toutes les captures sont éviscérées et préparées pour votre retour, par les gens de la pourvoirie. La pêche se poursuit jusqu’au 1er octobre. Par la suite, ce sera l’heure de la chasse au faisan. À compter du 15 décembre, les motoneigistes seront les bienvenus à la pourvoirie.

À partir de la fête du Travail, il reste encore quelques places pour la pêche.

Pour tout savoir sur les coûts, services et disponibilités, il suffit de téléphoner au 450 884-5502.

