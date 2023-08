THERRIEN, Marguerite



À Mirabel, le 8 août 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Marguerite Therrien, épouse de feu Robert Lagacé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Raymond, Ronald (Sylvie), Louise et Lyne, ses 9 petits-enfants et ses 17 arrière-petits-enfants, sa soeur Sylvie (Benoit) ainsi que son frère André (Manon), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 18 août 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le dimanche 19 août 2023 de 9h à 11h au :MIRABEL450-473-5934 www.rfgoyer.comUne célébration aura lieu le dimanche 19 août dès 11h au même endroit, suivie de l'inhumation au cimetière de St-Augustin de Mirabel.