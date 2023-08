RYAN, Desmond William



Époux bien-aimé de feu Sybil Gomez, et auparavant de feu Michèle Harper, et père de Susan, David, Lynda, Patrick, Tara et de feu Michael. Grand-père d'Éric, Nicholas, Annie, Gabrielle, Mathieu, Sebastian et Joshua et arrière-grand-père de Charlotte. Frère de Bernard, Kevin et de feu Sheila.Né à Montréal et fier d'être Irlandais, Desmond était charismatique et impressionnant par sa grandeur et son comportement - un regard de ses yeux bleus suffisait. Il était connu pour être l'Irlandais le plus grand du coin, organisait des fêtes de la Saint-Patrick et participait au défilé. Après s'être engagé dans l'armée et avoir terminé l'université, il a fondé une famille avec Michèle, dont il a eu cinq beaux enfants. Directeur d'école pendant 35 ans, il disait souvent qu'il n'avait jamais travaillé de sa vie, et il gardait un bon souvenir de son passage à l'école Our Lady of Mount Royal Boys, où il défendait les enfants des quartiers défavorisés.Après avoir épousé Sybil, Tara est née, et ils ont voyagé à Singapour et en Australie. Après sa retraite, il s'est adonné à la pêche sur son bateau et a joué au cribbage avec ses amis. Après une longue et vaillante bataille contre divers problèmes de santé et après avoir été bien soigné par le CHSLD Berthiaume-Du Tremblay, son coeur a finalement lâché.Les funérailles auront lieu le mardi 22 août 2023, 9h à 12h, au salon :suivi d'une messe à l'église Holy Family, 7355 Lajeunesse, 14h00. Inhumation à une date ultérieure.