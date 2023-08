ROUSSEAU DESCHAMPS Reine



À Montréal, le mercredi 9 août 2023 s'est éteinte doucement, à l'âge de 75 ans, Reine Rousseau, épouse de Pierre Deschamps.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Émilie (David) et Catherine (Patrick), ses petits-enfants Nicolas, Alexandre, Charles et Alexis ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 24 août 2023 de 17h à 21h.Au lieu de fleurs, un don peut être fait en sa mémoire à la Société Alzheimer.