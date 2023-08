NORMAND, Gilles

Avec une infinie tristesse, sa conjointe, Gisèle Gallichan vous informe du décès de son compagnon de vie, le journaliste Gilles Normand, survenu le mercredi 19 juillet 2023, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus (CHU de Québec), à la suite d'une hémorragie cérébrale. Il était âgé de 77 ans.Les deux beaux-frères de M. Normand, Gilles Gallichan et Gilles D'Anjou (feu Denyse Normand), son grand ami et presque frère, André Bellemare, et plusieurs autres parents et ami-e-s, neveux, nièces, cousins, cousines sont également secoué.e.s par son départ soudain.Gilles avait un fils, Louis, qui s'inscrit dans l'émotion de ce deuil, avec sa conjointe, Sophie.Ses collègues ancien-ne-s et actuel-le-s du journal La Presse où il a été employé pendant presque 40 ans pleurent ce confrère hautement estimé. Il en va de même pour les membres de la Tribune de la presse du Parlement de Québec où il a représenté le journal La Presse pendant une douzaine d'années.L'espace Félix-Leclerc, au 1214, chemin Royal à Saint-Pierre de l'île d'Orléans accueillera l'hommage à sa mémoire le vendredi 8 septembre 2023, entre 11 heures et 13 heures. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement dans l'intimité, au cimetière de Sainte-Pétronille I.O.Mme Gallichan tient à remercier et à rendre hommage aux équipes de médecins neurologues, radiologues et intensivistes, de même qu'à toutes les équipes de professionnel-le-s spécialisé-e-s, aux infirmières et infirmiers et aux équipes remarquablement dévouées du Module D des Soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus (CHU de Québec) qui se sont relayées au chevet de M. Normand du 29 juin au 19 juillet, en particulier, l'infirmière Mélanie Dubreuil qui a accompagné assidûment ses derniers jours et dernières heures.En souvenir de Gilles, vous pouvez faire un don à la Fondation du CHU de Québec (axe de recherche en neurosciences)ou à la Fondation de l'IUCPQTél. 418 688-2411 ou 1 888 688-2411 Téléc.: 418 688-2414Pour l'envoi de messages de sympathie :www.coopfuneraire2rives.com