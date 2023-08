Êtes-vous prêt à ne plus manger de viande pour sauver la planète?

Face à l'escalade de la crise climatique qui frappe notre province et, dernièrement, Hawaii, une question se pose: quand agirons-nous?

Bon nombre d'entre nous se sentent démunis; les trois quarts des jeunes québécois sont éco-anxieux, selon la firme Léger. Agir concrètement pour réduire la pollution semble complexe, voire insurmontable. Pourtant, la solution à l’éco-anxiété se trouve possiblement, là, dans l’action.

Plusieurs études démontrent qu’elle nous permet de reprendre possession de notre narratif, ce qui résulte en une diminution de l’anxiété ressentit. Les résultats sont d’autant plus prometteurs pour les actions collectives.

Flexitarisme

Compte tenu du fait que le tiers des émissions mondiales proviennent de l'agriculture, et que la viande en est le principal pollueur, privilégier les aliments d'origine végétale peut avoir un impact global.

Bien entendu, il n'est pas nécessaire de passer à un régime végétalien du jour au lendemain. Plus concrètement, le bœuf pollue dix fois plus que le poulet par grammes de protéines, et même vingt-cinq fois plus que le tofu. Même dans les cas où l'élevage est dit plus «vert», le tofu demeure vingt fois moins polluant que le bœuf. Bien qu’une alimentation à base de plantes puisse réduire de 75% la pollution issue de votre alimentation, dans le but d'en encourager une adoption plus large, nous mettons en avant le flexitarisme.

Ce régime alimentaire ne vise pas à exclure totalement les produits d'origine animale, mais plutôt à réduire considérablement la consommation de viande, en particulier la viande rouge, qui a un impact environnemental ridiculement élevé, notamment engendré par la déforestation. Une méthode simple consiste à progressivement incorporer davantage de repas à base de plantes dans votre alimentation, tout en réservant les produits d'origine animale pour les grandes occasions.

Empreinte écologique alimentaire

Cette approche garantit une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre et de la souffrance animale, sans pour autant nous priver de nos plats traditionnels tels que les ailes de poulet du Super Bowl – bien que les options véganes soient dorénavant délicieuses.

Chaque repas compte: en remplaçant les repas à base de viande par des alternatives végétales trois jours par semaine, vous pouvez réduire l'empreinte écologique de votre alimentation de 30%.

Par ailleurs, nous devrions encourager le retour d'initiatives telles que les «Lundis sans viande». Petit conseil: le vin s'harmonise agréablement avec les repas végétariens.

Outre l’impact sur l’environnement, une alimentation plus riche en plantes à de nombreux avantages pour votre sant: elle diminue notamment les risques de nombreux cancers ainsi que les risques de problèmes cardiaques.

Bref, nos changements d’habitudes ne doivent pas être une corvée. C’est l’occasion d’explorer un nouveau monde sain, durable et rempli de saveurs... et de vin.

Photo fournie par Jérôme Larivière

Jérôme Larivière, étudiant au doctorat en économie à l’Université McGill

Photo fournie par Hugo Cordeau

Hugo Cordeau, étudiant au doctorat en économie à l’Université de Toronto