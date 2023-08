Evgeni Malkin publie une drôle de photo sur les réseaux sociaux

Alors que la saison morte bat son plein dans le monde du hockey, les joueurs de la Ligue nationale hockey (LNH) profitent de leur été.

On en a eu l’exemple récemment avec la vedette des Penguins de Pittsburgh, Evgeni Malkin, qui a publié un drôle de cliché sur son compte Instagram. On peut voir le joueur de centre des «Pens» en serviette, avec de la mousse à raser et un chapeau sur la tête, tenant ce qui apparaît être des branches d’arbre.

Just a casual day in Geno’s world.



(Via: Evgeni Malkin / IG story) pic.twitter.com/sFbVE945zT — BarDown (@BarDown) August 16, 2023

Malkin essayera l’an prochain de continuer sur sa lancée de la dernière campagne. En effet, le numéro 71 a participé à tous les matchs de son équipe pour la première fois depuis la saison 2008-2009. Le Russe a récolté 27 buts et 56 mentions d’aide pour 83 points en 82 parties l’an dernier.