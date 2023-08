France: quatre ans de prison pour un homme qui agressait les enfants qu'il gardait

Un baby-sitter de 37 ans a été condamné mercredi à quatre ans de prison par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des agressions sexuelles sur des enfants qu'il gardait, et pour la détention d'images pédopornographiques, a appris l'AFP auprès des avocats.

Il était accusé d'avoir réalisé des attouchements ou de s'être douché nu avec trois petites filles âgées de trois à cinq ans, entre 2018 et 2022.

Ingénieur de formation, il faisait du baby-sitting sur son temps libre et était entré en contact avec des familles via un site internet spécialisé, a indiqué à l'AFP Me Myriam Guedj Benayoun, avocate des victimes et de leurs familles.

La décision du tribunal est allée au-delà des réquisitions du parquet, qui avait demandé trois ans de prison ferme et deux avec sursis.

«C'est une bonne décision, c'est une condamnation assez importante car c'est quelqu'un qui n'avait pas d'antécédents» judiciaires, a estimé Me Guedj Benayoun à l'issue de l'audience.

«La justice est démunie face à ce type d'infractions qui se soignent plus qu'elles se punissent», a commenté pour sa part l'avocate du prévenu, Me Emmanuelle Franck, dénonçant «un long enfermement qui n'a aucun sens».

La peine a été assortie d'une obligation de soins et d'une interdiction de travailler avec des mineurs, ainsi que de provisions sur dommages et intérêts allant de 1 000 à 8 000 euros pour les victimes et leurs parents.