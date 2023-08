Hommage à Réjean Tremblay: revoir les séries «Scoop» et «Lance et compte», et réapprendre à rêver au Québec

Réjean Tremblay a signé il y a quelques jours sa dernière chronique dans nos pages, et je voudrais lui rendre hommage.

D’autres ont parlé du journaliste.

Je parlerai de l’auteur qui, dans deux séries télévisées, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, a su raconter comme personne le destin québécois.

Je parle de la série Scoop, qui fut à l’affiche de 1992 à 1995, pendant quatre saisons, et qui mettait en vedette Macha Grenon et Roy Dupuis. Je la revois tous les deux ans, environ, et ces jours-ci, j’ai regardé plusieurs épisodes sur YouTube, puisque la série s’y trouve.

La série se passait dans l’univers explosif des médias. Réjean Tremblay (avec Fabienne Larouche) ne racontait pas la vie tranquille d’une province endormie, mais les grandes évolutions de la société québécoise à travers la vie d’un grand journal.

Politique

C’était, je l’ai dit, le Québec des années 1990. On y sentait un Québec maître chez lui, et probablement en voie de le devenir pleinement une fois pour toutes.

D’ailleurs, dans Scoop, la politique avait une grande place. Autrement dit, Scoop ne racontait pas simplement la vie quotidienne d’individus occupés à se gratter narcissiquement le bobo intérieur, mais nous traitait comme un peuple adulte.

Je n’ai pas vraiment souvenir depuis d’une série télé plaçant la politique en son cœur. Certes, il y a eu Bunker, le cirque, Si la tendance se maintient et plus récemment La Maison-Bleue. Mais chaque fois, la politique était abordée de manière parodique.

Pas chez Réjean Tremblay. Il ne prenait pas les Québécois pour des ti-counes.

Le conflit Canada-Québec était présent.

On y trouvait de grands capitalistes résolus à empêcher l’indépendance, des agents secrets fédéraux qui avaient lutté contre elle, des journalistes ayant la fleur de lys tatouée sur le cœur, et à travers cela, d’émouvantes histoires de cœur et de piquantes histoires de fesses!

C’est une même inspiration qui a marqué son autre très grande réussite: les trois premières saisons de Lance et compte (1986-1989). J’en suis aussi un fan inconditionnel. Je ne sais combien de fois je l’ai regardée.

Lance et compte n’était pas qu’une série consacrée au hockey.

À travers elle, on voyait le Québec à partir du point de vue de sa capitale.

On y voyait le Québec projeté dans le monde, en pleine guerre froide finissante. On y voyait même un joueur russe faisant défection à l’Ouest, fuyant le communisme!

On y voyait surtout le Québec, à travers la ville de Québec, résister au Canada anglais qui voulait lui voler le National. Je ne peux revoir la scène où Gilles Guilbault annonce que le National va rester au Québec sans verser une larme.

Gagnant

On y voyait des Québécois gagnants. Ce Québec faisait rêver.

Réjean Tremblay a toujours refusé de voir les Québécois comme un peuple rapetissé.

C’est la source, je crois, de sa puissance créatrice.

Je lui souhaite bonne chance pour ses prochains projets.