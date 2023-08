Il faut se donner les moyens d’aider les gens dans le besoin

Quand j’ai appris, en décembre dernier, je crois, que l’organisme Interligne qui vient en aide directe aux gens de la communauté LGBTQ+ allait mettre fin à son service d’entraide téléphonique de nuit faute de moyens financiers pour le faire, malgré le fait que 10 000 appels en moyenne étaient reçus de nuit, ça m’a fait un choc, et je vous raconte pourquoi.

Interligne, qui s’appelait autrefois Gai Écoute, avait été à l’origine d’un gros revirement au sein de ma famille, quand mon frère, un gai incompris, m’avait forcée à aller m’y renseigner pour parvenir à saisir l’ampleur de sa détresse psychologique et l’aider à convaincre nos parents, surtout notre père, de lui ouvrir enfin leur cœur.

N’eût été des conseils qu’on m’y a donnés, mon frère ne serait peut-être plus de ce monde. Et croyez-le ou non, lui-même avait été secouru par cet organisme alors qu’il s’y était adressé la première fois en pleine nuit, pendant qu’il faisait une grosse crise de panique.

L’organisme a réussi à se renflouer en faisant une grosse campagne de financement ponctuelle. Mais malgré son succès, le nerf de la guerre lui imposait de poursuivre ses efforts pour réveiller le gouvernement à la nécessité de le voir s’impliquer à long terme dans les services offerts par cet organisme.

Quand j’ai lu dans les journaux que la ministre Martine Biron et le cabinet du ministre responsable Lionel Carmant avaient choisi de bonifier l’offre gouvernementale pour assurer la pérennité d’Interligne, j’ai recommencé à respirer par le nez. Comme quoi quand on est touché par une problématique, on a une meilleure conscience des besoins qu’elle sous-tend.

À jamais fan d’Interligne pour son frère

Nos pauvres organismes à but non lucratif si importants dans notre équilibre social méritent notre soutien plein et entier.