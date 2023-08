Islande: fin de l'éruption volcanique près de Reykyavik

L'éruption volcanique près de la capitale islandaise Reykyavik est arrivée officiellement à son terme après dix jours d'inactivité, a annoncé mercredi l'institut météorologique islandais (IMO).

«Dix jours se sont écoulés depuis que la dernière activité a été mesurée dans le cratère de Litli-Hrútur. Il n'y a plus aucune déformation observée dans la zone et l'activité sismique a considérablement diminué», a précisé l'IMO dans un communiqué publié sur son site.

«Par conséquent, on peut dire qu'un autre chapitre dans la résurgence du volcanisme de la péninsule de Reykjanes est terminé», a ajouté l'institut.

Des milliers de badauds s'étaient massés sur le site de l'éruption pour admirer le spectacle hypnotisant des coulées de lave jaillissant du sol.

Comme les précédentes dans la péninsule de Reykjanes, l'éruption semble s'être produite sous la forme de faille, et non au sommet d'un cratère élevé.

Avant 2021, aucune éruption n'avait eu lieu dans le secteur depuis huit siècles mais la région a connu ces dernières années une résurgence de son activité volcanique.

La semaine dernière, l'IMO avait indiqué sur son site que cette troisième éruption en deux ans marquait «un tournant dans le volcanisme de la péninsule de Reykjanes».

Située sur la dorsale médio-atlantique entre les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine, l'Islande est l'une des régions volcaniques terrestres les plus actives et les plus productives, avec 33 volcans ou systèmes volcaniques considérés comme actifs.

Le pays compte une éruption en moyenne tous les cinq ans.

En 2010, le volcan Eyjafjallajökull, dans le sud de l'île, avait été à l'origine de la plus forte perturbation du trafic aérien en temps de paix. Un titre depuis effacé des tablettes par la pandémie de Covid-19.