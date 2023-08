La 17e édition du défilé Fierté Montréal rassemble plus que jamais

C’est un succès retentissant pour la 17e édition du festival Fierté Montréal qui s’est déroulé du 3 au 13 août dernier.

Plus de 450 000 personnes ont participé aux activités organisées par Fierté Montréal. Ce chiffre a culminé dimanche lors du fameux défilé.

Les gens de la communauté LGBTQ+ ont pris d’assaut les rues de Montréal, regardés et applaudis par des milliers de spectateurs, eux issus de milieux divers.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

Plus qu’un défilé

Les dix jours du festival Fierté Montréal ont été un franc succès, mais le directeur général rappelle que la lutte contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie doit se poursuivre.

«Il y a une curiosité et il faut maintenir cette curiosité», dit-il. «Il faut aller à la rencontre des communautés, se poser des questions et regarder les bonnes sources d’information et de continuer ce travail.»

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

Le calme après la tempête

Rappelons qu’un défilé comme on l’a vu à Montréal le 13 août dernier, il n’y en avait pas eu depuis 2019 en raison de la COVID-19. Le défilé de l’an passé, quant à lui, avait dû être annulé à quelques du début pour des enjeux de sécurité et un manque de bénévoles.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

«Ce qui est arrivé l’an passé a été un éveil pour tout le monde», dit Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal.