La quatrième édition de l’Invitation Serge Savard

Un montant record de 1 435 000 $ a été amassé lors de la quatrième édition du tournoi de golf de bienfaisance, l’Invitation Serge Savard, au profit du Fonds Serge Savard venant en aide aux étudiants-athlètes du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke, mardi, au Club de golf Le Mirage.

Photos fournies par Pascale Vallée et André Pichette

Peter Pomponio est en compagnie de Paolo Presti, Serge Savard, André Collin, Mario Messier et Pierre Cosette.

À leur arrivée au Club de Golf Le Mirage, Robert Charlebois et Michel Trudeau ont été accueillis par Serge Savard.

Rappelons qu’en 2019, Serge Savard a créé un fonds de 5 millions $, le plus important de l’histoire à être destiné aux étudiantes et étudiants athlètes de l’Université de Sherbrooke. Juste avant leur premier coup de départ, j’ai croisé Mario Tremblay et Patrick Roy.

Denys Arcand et Bob Gainey étaient présents à l’événement.

Moe Robinson est entouré de trois gagnants de la Coupe Stanley, Patrice Brisebois, Pierre Bouchard et Larry Robinson.

Jonathan Huberdeau et Valérie Provencher, de la Laiterie de Coaticook, qui offrait de l’excellente crème glacée, entourent le trophée de la coupe des Présidents 2024.

Vincent Damphousse et Patrick Roy sont accompagnés du légendaire Marcel Dionne.

On voit ici Charles Tanguay et Jacques Tanguay et l’ambassadeur du Canadien Patrice Brisebois.

Pour l’occasion, un hommage a été rendu à la dernière édition du Canadien championne de la coupe Stanley, en 1992-1993. Les deux co-capitaines de l’événement Guy Carbonneau et Vincent Damphousse entourent leur directeur-gérant Serge Savard.