Après le chemin Roxham: la passoire dans l’autre direction

Ces images d’une dizaine de migrants entassés dans un petit VUS démontrent à nouveau l’ampleur des sacrifices et des efforts de ces gens en quête d’une vie meilleure. Et cela démontre aussi les bassesses que des passeurs sont prêts à faire pour de l’argent.

Depuis quelques mois, les choses semblent avoir évolué à la frontière. L’entrée libre au chemin Roxham est chose du passé. La solution a mis du temps à arriver, mais le gouvernement Trudeau a finalement gagné son pari: une solution négociée avec les États-Unis et une solution qui fonctionne.

Les chiffres sont là: le nombre d’entrées illégales a chuté drastiquement depuis l’entente du printemps. Malheureusement, ce qu’on constate aujourd’hui, c’est que le problème de la frontière n’est pas réglé.

En sens inverse

Ce qui se produit est d’un autre ordre. Les migrants cherchant à entrer aux États-Unis par le sud sont conscients de l’ampleur des mesures pour les bloquer à la frontière mexicaine. Le mur de Trump ainsi que toutes les patrouilles: les Américains mettent le paquet pour y stopper l’immigration illégale.

Des plus débrouillards ont donc trouvé la façon de contourner le problème. Un vol vers un aéroport canadien (surtout à Montréal ou à Toronto), puis une entrée aux États-Unis par la frontière nord, nettement moins surveillée.

À première vue, on pourrait dire que pour le gouvernement Trudeau il s’agit d’un problème bien moins grave que ne l’était le chemin Roxham. L’immigration illégale aboutit aux États-Unis cette fois-ci. Or je vous annonce que si cette situation devient un problème majeur pour le gouvernement américain, la semaine d’après, ce sera devenu un problème pour le Canada aussi.

Année d’élection

Depuis plus d’une décennie, les États-Unis sont aux prises avec une crise à la frontière mexicaine. Ils y ont investi des milliards et des milliards. Trump en a fait un enjeu électoral crucial et s’apprête à le refaire. Les nombres de migrants avec lesquels ils doivent jongler n’ont rien à voir avec ceux du chemin Roxham. Sur quelques années, c’est en millions qu’on compte ceux qui entrent aux États-Unis ou qui tentent de le faire.

Si aujourd’hui ils découvrent qu’un nouveau subterfuge permet de contourner toutes leurs dispendieuses infrastructures de protection, en passant par le Canada, le téléphone de Justin Trudeau va sonner. Le Canada doit dès maintenant prendre les devants.

Notre gouvernement doit prendre la situation au sérieux, de l’aéroport jusqu’à la frontière. Le Canada ne peut pas se faire complice de gens qui sont dans un processus illégal, qu’on parle des migrants illégaux ou des passeurs.

Dans la prochaine année, le Canada doit surtout éviter que cette image de passoire ne devienne un enjeu de l’élection aux États-Unis.

Gardons aussi à l’esprit que si ces migrants sont refoulés à la frontière américaine, ils deviendront des illégaux sur le territoire du Canada. Ils pourront toujours être renvoyés dans leur pays... après des années de démarches devant nos instances de l’immigration déjà engorgées.