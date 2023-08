Le pilote des stars veut sortir de prison

Le pilote des stars Normand Dubé, qui purge une longue peine d’emprisonnement pour avoir saboté les lignes à haute tension d’Hydro-Québec, prétend être détenu «illégalement» et réclame sa libération immédiate.

Le criminel de 61 ans exige sa remise en liberté «sur le champ» au motif qu’il a été victime d’une «violation grave» de ses droits constitutionnels, écrit-il dans une requête de 100 pages obtenue par notre Bureau d’enquête.

«Comme le demandeur est toujours incarcéré après plus de deux ans et cinq mois et qu’il semble que l’arbitraire et les abus font en sorte de le maintenir ainsi, il demande des interventions pour mettre fin à cette situation», soutient Normand Dubé, qui se représente sans avocat dans cette affaire.

Le pilote des stars – surnommé ainsi en raison du fait qu’il a fait voyager beaucoup de personnalités artistiques durant sa carrière – purge actuellement une peine de 16 ans de détention. Il a été reconnu coupable d’avoir délibérément endommagé des installations de transport d’électricité, en plus d’avoir fait incendier les résidences de trois fonctionnaires.

Photo fournie par le tribunal

Détenu au pénitencier de Cowansville, l’homme originaire des Laurentides estime que sa détention est «illégale» puisqu’elle va à l’encontre de plusieurs articles de la Charte canadienne des droits et libertés. Normand Dubé s’insurge contre le fait d’avoir perdu sa liberté «injustement» et martèle être incarcéré «contre son gré».

Il conteste à nouveau la légalité des preuves amassées contre lui, dénonce l’incompétence de ses avocats de l’époque et tire à boulets rouges sur le travail du procureur de la Couronne au dossier, évoquant son «comportement abusif», ses «manigances» et son «esprit de vengeance».

Le pilote fait aussi état de ses problèmes de santé.

«Le demandeur soutient qu’il y a urgence qu’il soit entendu sur son recours, il a de graves problèmes de santé puisqu’il lui fut diagnostiqué une insuffisance rénale sérieuse», signifie la requête.

Une «erreur judiciaire»

Se disant victime d’une erreur judiciaire, Normand Dubé continue de clamer son innocence et de nier sa responsabilité ou son implication dans les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable.

Photo d'archives

La pilote des stars précise toutefois qu’il ne souhaite pas, à ce stade-ci, contester les verdicts de culpabilité ou les peines imposées. Sa requête vise uniquement à lui permettre d’être «libéré de cette privation de liberté illégale sans avoir à affronter un processus restreint, long, coûteux», plaide celui qui réclame aussi un arrêt des procédures.

La cause doit être entendue mercredi, au palais de justice de Granby.

Documentaire

Rappelons que notre Bureau d’enquête a exploré les dessous de l’affaire Dubé dans le documentaire Le pilote des stars et dans le balado Par pure vengeance.

La saga Normand Dubé

Décembre 2014: Furieux contre Hydro-Québec pour une histoire de servitude sur son terrain, Normand Dubé attaque les lignes à haute tension de la société d’État avec son avion, provoquant une panne majeure et privant quelque 200 000 abonnés d’électricité, en plein hiver.

Juin 2015: Dubé est arrêté et accusé en lien avec les méfaits sur les lignes électriques de la société d’État. Il fait aussi face à d’autres accusations pour avoir harcelé et fait incendier les résidences de trois fonctionnaires avec qui il avait eu maille à partir, des crimes commis entre 2011 et 2014.

Novembre 2015: Hydro-Québec poursuit Normand Dubé pour 28,6 M$, à la suite des attaques contre son réseau. Détenu depuis son arrestation, le pilote retrouve sa liberté sous plusieurs conditions, dans l’attente de ses procès.

Septembre 2018: À l’issue d’un premier procès, Normand Dubé est reconnu coupable de méfaits sur les lignes à haute tension d’Hydro-Québec, crimes pour lesquels il est condamné à sept ans d’emprisonnement. Dubé porte l’affaire en appel et retrouve rapidement sa liberté conditionnelle.

Mai 2019: Le pilote des stars est reconnu coupable dans le dossier des incendies criminels chez les fonctionnaires. Le tribunal ordonne l’incarcération immédiate de Dubé, qui sera officiellement condamné quelques mois plus tard à neuf ans de détention.

Octobre 2019: Dubé ayant porté ce nouveau verdict de culpabilité en appel, il retrouve sa liberté conditionnelle, le temps que la Cour d’appel statue sur son dossier. La Couronne, de son côté, demande à la Cour d’appel que les peines soient purgées de façon consécutive.

Décembre 2020: La cour révoque la liberté provisoire de Normand Dubé pour bris de condition. Le pilote prend la poudre d’escampette. Il devient l’un des criminels les plus recherchés au Québec.

Février 2021: Normand Dubé se rend à la police, après un mois et demi de fuite. Durant cette cavale, la Cour d’appel a rejeté toutes les demandes d’appel du criminel. Le pilote écope d’une nouvelle peine de 10 mois d’emprisonnement pour non-respect de ses conditions.

Juillet 2021: La Cour d’appel se range aux arguments de la Couronne et ordonne que les peines de 7 ans et 9 ans imposées à Normand Dubé soient purgées de façon consécutive et non pas concurrente. La peine du pilote grimpe donc à 16 ans d’emprisonnement.

Mai 2023: Hydro-Québec abandonne sa poursuite de 28,6 M$ initiée en 2015 contre Normand Dubé, à la suite d’un règlement confidentiel survenu entre les parties. Dubé avait par ailleurs lui-même déposé une contre-poursuite contre Hydro, réclamant 1,87 M$, en 2020.