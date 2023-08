Les anciens Expos sillonnent le Québec

De passage au Québec pour participer à la présente tournée de balle-molle avec d’autres anciens joueurs des Expos, Brian Schneider cède volontiers le titre de meilleur receveur de l’histoire de l’équipe au défunt Gary Carter.

Schneider, aujourd’hui âgé de 46 ans, a lui-même eu l’occasion de bien connaître celui qu’on surnommait «Le Kid» alors qu’ils demeuraient autrefois tout près l’un de l’autre, à Palm Beach Gardens, en Floride.

«On a joué au golf à quelques reprises ensemble et nous sommes devenus amis, mais nos discussions allaient au-delà du baseball et du rôle de receveur, a indiqué Schneider. Il me parlait plutôt de l’importance d’être un bon coéquipier et d’être une bonne personne dans la vie de tous les jours.»

Pierre Vidricaire/Journal de Montréal/Agence QMI

Pour la cause

Originaire de la Pennsylvanie, mais habitant désormais à Jupiter (Floride), Schneider n’a pas hésité à faire le voyage quand on lui a proposé de participer à la tournée organisée par le groupe Expos Fest. Après Sherbrooke, mercredi soir, des matchs sont prévus, dans l’ordre, à Lac-Mégantic, Granby, Québec et Lachine d’ici dimanche.

«J’attends toujours les appels de Perry [Giannias], car c’est important d’amasser des sous pour les enfants malades et leur famille, a noté l’Américain, qui est le père de quatre enfants en pleine santé. Jeff Conine porte une cause semblable en Floride et aide les familles pendant les traitements.»

Après avoir récolté 1 M$ pour la recherche, le groupe Expos Fest poursuit sa mission en amassant des fonds pour l’ouverture, à l’automne, du pavillon Kat-Demes. Celui-ci accueillera les familles, dont l’enfant reçoit un traitement de longue durée à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Avec Livan Hernandez et Otis Nixon

Dans le cadre de la présente tournée, Schneider est particulièrement heureux de retrouver le lanceur Livan Hernandez, qui fut son coéquipier en 2003 et 2004 avec les Expos, puis avec les Nationals de Washington.

«On a joué ensemble si souvent, a-t-il rappelé. Sa façon d’atteindre les coins du marbre m’impressionnait tout comme son arsenal de tirs, incluant cette fameuse courbe lente.»

Les Québécois Claude Raymond et Denis Boucher sont déjà des habitués de ce périple annuel, tout comme Bill «Spaceman» Lee. L’ex-voltigeur Otis Nixon vient ajouter de la vitesse à l’équipe tandis que Dave Palmer, un féroce compétiteur, tentera sans doute de rappeler aux troupes l’importance de gagner.

«J’aurais aimé rester»

Au fil des parties, les vieux souvenirs des Expos seront évidemment nombreux à émerger chez les joueurs, tout comme chez les spectateurs sur place.

«Si tu demandes à ceux qui ont connu l’époque des Expos, tout le monde aimait la ville de Montréal, à commencer par les clubs visiteurs, a statué Schneider, qui était d’ailleurs le représentant syndical des joueurs en 2004. Ils avaient le sentiment de visiter un autre continent, avec la langue française, l’architecture, les restaurants, tout était différent. Personnellement, j’aurais aimé rester, j’étais devenu familier avec la ville. Je n’avais aucune raison de vouloir partir.»

«Montréal demeure une place spéciale pour moi, car c’est ici que j’ai obtenu la première chance d’accomplir mon rêve, a-t-il ajouté. Je rêvais d’abord d’être repêché, mais la réalité, c’est que ton objectif demeure de jouer longtemps dans le baseball majeur. Montréal demeure dans mon cœur à tout jamais. Si ce n’était pas des Expos, je ne sais pas à quoi aurait ressemblé mon parcours.»

Schneider aura finalement participé à 1048 matchs dans le baseball majeur, dont 388 avec les Expos. Il a conclu sa carrière en 2012 chez les Phillies de Philadelphie, le club de son enfance.

