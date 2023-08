Une première pour la LNH: les Coyotes et les Kings joueront en Australie

Les Coyotes de l’Arizona ne font rien comme les autres équipes de la LNH. Cette année, ils vont jouer deux matchs préparatoires en Australie.

• À lire aussi: Qui sont les meilleurs espoirs du CH?

• À lire aussi: L’entraîneur des Sénateurs énonce ses conditions pour gagner

• À lire aussi: Les Hurricanes demeureront dans leur aréna actuel jusqu’en 2043-2044, au moins

Ils feront face aux Kings de Los Angeles à deux reprises au Rod Laver Arena de Melbourne, là même où ont lieu les Internationaux d’Australie au tennis.

C’est la première fois que la LNH fera une incursion dans l’hémisphère sud et il s’agira du lieu le plus éloigné pour la tenue d’un match. Le vol de 15 heures entre Los Angeles et Melbourne éclipse des virées précédentes au Japon et en Chine.

Pour présenter ces rencontres, il faut de l’équipement particulier. Les Zamboni sont arrivées par bateau le mois dernier. Le directeur sénior aux opérations de la ligue, Derek King, doit arriver en Australie le 14 septembre tandis que les équipes vont s’entraîner dans un aréna de Melbourne du 18 au 21 septembre. Les matchs auront lieu les 23 et 24 septembre.

Encore loin

Quand on regarde le calendrier préparatoire des Coyotes, on se rend compte qu’ils revivent un peu la même chose que la saison dernière.

En 2022, ils avaient tous leurs matchs de présaison à l’étranger dans l’attente que le Mullet Arena soit prêt.

C’est la même situation qui se répète cette année puisque l’équipe jouera son premier match à domicile le 21 octobre, contre les Ducks d’Anaheim. Il s’agira de la cinquième rencontre de la saison pour l’équipe établie dans la banlieue de Phoenix.