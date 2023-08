Les Grands bien-cuits ComediHa!: Claude Legault promet d’«être sans pitié» avec Guylaine Tremblay

Claude Legault promet d’«être sans pitié» avec son amie Guylaine Tremblay lors des Grands bien-cuits ComediHa! Ce n’est pas une soirée hommage qu’il animera jeudi au Grand Théâtre de Québec.

«Guylaine Tremblay est probablement la femme la plus aimée du Québec, c’est quelque chose de lui faire un roast, mais en même temps, on ne peut pas l’épargner. Il faut vraiment “taper” dedans», a dit en riant celui qui devait être mis sur le gril cette année dans le cadre du ComediHa! Fest-Québec.

«Finalement, c’est Guylaine qui passe en premier et moi, ce sera l’an prochain», a raconté Claude Legault, pour qui ce sera une première d’animer en solo. Il a déjà partagé la scène avec Sylvain Larocque au Grand Rire de Québec et au Grand Rire Bleue, mais cette fois, il sera le capitaine sur le pont.

«Elle va avoir des surprises et, en général, elles seront mauvaises! (rires) Guylaine s’attend à des choses, mais on va la “maganer” plus que ça parce qu’on l’aime!»

Pas dupe

Guylaine Tremblay n’est pas dupe, elle s’attend à passer un mauvais quart d’heure dans la bonne humeur. «Je sais que je vais me faire brasser la cage, mais par des gens que j’aime. Ils vont soulever mes défauts, mes travers, parler de ma petite taille, du fait que je braille souvent ou que, parfois, je manque de patience, mais comme ma grand-mère disait: “si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose!”»

Bien qu’elle pratique son métier avec sérieux, Guylaine Tremblay ne se prend pas au sérieux et elle pratique volontiers l’autodérision, à la maison comme au boulot.

«Il faut rester humble et faire rire de soi, ça dégonfle l’ego juste à la bonne place. Je viens d’une famille où les gens sont extrêmement moqueurs. On rit de nous gentiment et c’est bon pour la santé mentale.»

Claude Legault ne ménage pas ses efforts pour que son amie en ait pour son argent. «C’est beaucoup de travail pour les textes, du rodage, des répétitions. Si tu veux faire un bon “show”, il faut vraiment travailler comme un malade, et c’est ça que je fais en ce moment», a-t-il dit.

Il peut compter pour les textes sur l’appui de Justine Philie.

Un gros automne pour les deux amis

Claude Legault et Guylaine Tremblay vont se retrouver sur le plateau du Bye Bye, mais d’ici là, ils ont beaucoup de pain sur la planche.

Claude continue de travailler sur le scénario du film Dans une galaxie près de chez vous 3 avec son complice Pierre-Yves Bernard.

«Le temps a passé, alors nos personnages sont usés et vieillissants, et ils sont dans le pétrin comme d’habitude! On a une pertinence historique de parler d’environnement depuis les années 1990 et là on le vit vraiment, malheureusement. »

Il doit aussi tourner la deuxième saison de la série À propos d’Antoine pour Club illico, en septembre et en octobre, à Québec. Il a aussi au menu le tournage de la troisième saison de sa série documentaire 39-45 en sol canadien pour TV5 Unis.

Quant à Guylaine, elle a complété les tournages des nouveaux épisodes de la série culte La petite vie et de la websérie Cœur vintage.

Elle se prépare à jouer dans le film Les Belles-sœurs de René Richard Cyr. Elle reprendra aussi ses spectacles Les étés souterrains à La Licorne et J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi, qui fait la part belle à l’œuvre d’Yvon Deschamps.

«Après tout ça, je vais me reposer.»

Claude Legault animera le Grand bien-cuit de Guylaine Tremblay le 17 août au Grand Théâtre de Québec.