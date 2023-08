Les jumeaux Drucker et Réjean Tremblay!

Réjean Tremblay et Michel Drucker sont de vrais jumeaux cosmiques.

Le 24 août, mon camarade Réjean Tremblay aura 79 ans bien sonnés et il sera au micro de BMP Sports tous les jours de la semaine à compter du 28. La veille, Michel Drucker, 81 ans le 12 septembre, aura repris l’animation de son émission Vivement dimanche sur France 3. Au Québec, l’un et l’autre auraient été écartés depuis longtemps en raison de leur âge avancé.

Je connais mieux Réjean que Michel Drucker que j’ai rencontré à quelques reprises seulement et trop brièvement. Mais j’en sais assez sur l’un et sur l’autre pour les considérer comme des jumeaux cosmiques et, croyez-moi, en gémellité je m’y connais.

Tremblay et Drucker ont tous deux commencé leur carrière professionnelle dans les sports. Réjean a toujours été un maniaque de hockey et de tennis avant de devenir un fin connaisseur de boxe, de courses automobiles et de tout ce qui déménage. En bon Français, Drucker est fou de foot. Comme commentateur à Sports dimanche et à l’émission Les coulisses de l’exploit, il s’intéresse d’office à tous les autres sports, dont les Jeux olympiques. Mais là-dessus, Réjean le bat à plates coutures: 16 Olympiades! Rien de moins.

IL LEUR FAUT PLUS QUE DU SPORT

L’un et l’autre n’auraient été qu’analystes et commentateurs sportifs qu’ils auraient eu une carrière enviable, mais ils avaient trop d’énergie et de talent pour en rester là. Fort de son bac en lettres, Réjean se met à l’écriture de la série Lance et compte, d’abord avec le romancier Louis Caron, puis seul par la suite.

Grâce à la réalisation dynamique de Jean-Claude Lord et à une galerie de personnages inoubliables comme Suzie Lambert (Marina Orsini) et Marc Gagnon (Marc Messier), Lance et compte casse la baraque: cotes d’écoute au plafond, pléiade de Prix Gémeaux, version pour la France et la Suisse (Cogne et gagne), version anglaise (He Shoots, He Scores) et, surtout, huit autres saisons et six téléfilms. Du jamais vu !

Ce faisant, Réjean continue d’être la vedette des pages sportives de La Presse et de la radio du matin chez Paul Arcand. Le 8 juillet 2011, surprise! il quitte La Presse pour TVA, LCN et TVA Sports avant d’écrire, quelques mois plus tard, une chronique quotidienne au Journal. Il nous a quittés la semaine dernière. Loin de prendre sa retraite, il fera une chronique quotidienne à BPM Sports et il prépare une autre série intitulée Le septième. Pour TVA, semble-t-il.

PENDANT CE TEMPS, DRUCKER...

De l’autre côté de l’Atlantique, son jumeau cosmique quitte Antenne 2 en 1990 où on juge qu’il est trop vieux pour animer l’émission de variétés Champs Élysées. Loin de prendre sa retraite, Drucker devient aussitôt l’un des animateurs vedettes de TF1, puis il revient à France 2 (ex-Antenne 2) animer un talk show quotidien et des dizaines d’émissions spéciales, dont L’été indien qu’il anime à Montréal avec Julie Snyder en août 2014.

Pour ne pas perdre de temps, Drucker fait aussi de la radio, écrit un spectacle solo, Seul... avec vous! pour lequel il remontera sur scène à l’automne. Le dimanche 27 août, après une opération au cœur qui a failli l’emporter, Drucker reprendra l’animation de Vivement dimanche qui en est à sa 25e saison sur trois chaînes différentes. Du jamais vu.

Ces deux jumeaux cosmiques sont un joli pied de nez aux trop nombreux médias qui font de l’âgisme.