Immobilier résidentiel: le nombre de mises en chantier demeure en recul

En dépit d’une légère amélioration des tendances de mises en chantier au Canada, la construction résidentielle a continué en juillet d’enregistrer d’importants reculs par rapport à son niveau d’activité passé.

Dans l’ensemble des régions du pays, selon les données de la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL), le nombre de nouvelles mises en chantier d’habitations en juillet s’est établi à 22 239. Il s'agit d'une baisse de 7% par rapport à juin.

Au Québec, la SCHL a recensé 2 784 habitations mises en chantier en juillet, soit une diminution de 36 % comparativement à la même période en 2022. Il s’agit d’une onzième baisse mensuelle consécutive et d’un treizième recul au cours des quatorze derniers mois.

Baisses marquées

« Malheureusement, avec la hausse récente des taux d’intérêt, les mises en chantier mettront encore plus de temps à sortir de leur torpeur. En particulier la construction locative est anémique actuellement en raison des conditions de financement, malgré que le fait que la demande soit pourtant forte dans ce segment », explique Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’APCHQ.

À l’échelle de la province, on a coulé les fondations de 471 maisons individuelles le mois dernier, ce qui représente une baisse de 29 %. Le recul est un peu plus prononcé du côté des logements collectifs, avec 2 313 mises en chantier, soit une diminution de 38 % comparativement à juillet 2022.

Divergences régionales

La construction résidentielle s’est repliée dans les trois principales régions métropolitaines de recensement (RMR) de la province en juillet, soit Montréal (972 mises en chantier), Québec (393 mises en chantier) et Gatineau (132 mises en chantier), avec des baisses respectives de 54 %, 37 % et 62 %.

Par contre, les quatre autres RMR de la province ont fait mentir la tendance, à commencer par Saguenay, où les 263 logements entamés en juillet 2023 représentent cinq fois le nombre recensé en juillet 2022.

On a également observé une accélération de la construction résidentielle dans les RMR de Sherbrooke (+119 %), de Trois-Rivières (+87 %) et de Drummondville (+64 %) le mois dernier, avec 245, 155 et 54 mises en chantier respectivement.

Finalement, le nombre de logements ayant levé de terre s’est replié de 45 % en juillet dans les plus petits centres urbains (10 000 à 99 999 habitants) de la province, où l’on a dénombré 570 nouveaux logements en érection.