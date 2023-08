Alouettes: les «ninjas» de Noel Thorpe

Peu importe l’identité du quart-arrière, l’attaque des Alouettes va très bien, mais au football, ce qu’une équipe fait à l’offensive dépend souvent de la défensive. C’est pourquoi je tiens à attirer l’attention sur le travail de Noel Thorpe, coordonnateur défensif de la formation montréalaise.

J’ai récemment croisé Thorpe et il s’amuse. Il a du plaisir, cette saison, avec les Alouettes, car les joueurs ont une bonne compréhension de son système de jeu. Ces joueurs défensifs me font penser à une troupe de ninjas. Ils sont prêts à bondir, imposent une pression et causent ainsi des hésitations chez l’attaque adverse.

• À lire aussi: D’abord retranché, Reggie Stubblefield en a profité pour renouer avec son père

• À lire aussi: Imposante victoire des Alouettes face aux Roughriders

Pendant qu’un athlète tente de surprendre sur un jeu, il y en a toujours un autre pour compenser. Les joueurs savent comment se répartir sur le terrain. C’est la beauté du système de Noel Thorpe! Et l’unité défensive ne fait pas que jouer au football, elle étudie les tendances de l’équipe adverse. C’est une question de préparation et de communication claire.

Concrètement, il faut souligner que les Alouettes n’ont accordé que 155 points en huit matchs cette saison, ce qui correspond à une moyenne de 19,3 points alloués par partie. Quand une unité défensive donne moins de 24 points à l’adversaire dans un match, elle donne habituellement une bonne chance à son équipe de l’emporter. Pour les Alouettes, on parle d’une moyenne de moins de 20 points accordés.

Alexandre Gagné: une découverte

Au-delà de l’attaque et de la défensive, il y a aussi les unités spéciales. À ce niveau, j’ai adoré le boulot accompli par le Québécois Alexandre Gagné, qui a continuellement remporté ses batailles dans cette facette du jeu, vendredi dernier, au stade Percival-Molson, dans la victoire de 41 à 12 face aux Roughriders de la Saskatchewan. Pour moi, Gagné est une véritable découverte, alliant force et vitesse. Il n’est pas sans me rappeler un dénommé Walter Spencer, qui avait remporté la Coupe Grey deux fois avec les Alouettes, en 2009 et 2010.

Évidemment, la combinaison formée par le quart-arrière Caleb Evans et le porteur de ballon Walter Fletcher a également impressionné contre les Roughriders. Plus mobile, Evans n’est pas le même type d’athlète que Cody Fajardo, qui reste davantage dans la pochette. On parle de deux styles différents.

Casse-tête pour l’adversaire

Les entraîneurs des Alouettes auront maintenant à identifier le quart-arrière partant pour les prochains matchs, dont celui de samedi, à Ottawa. Rien ne presse. Il y a une raison stratégique pour laquelle une équipe cache volontairement cette information.

Pendant ce temps, le club ennemi doit se préparer à contrer deux styles différents. La possibilité de l’utilisation de Fajardo ou d’Evans – et pourquoi pas des deux? – représente un casse-tête pour les défensives adverses. On parle d’un monstre à deux têtes. Même Noel Thorpe pourrait être embêté de devoir faire une telle préparation.

Propos recueillis par Benoît Rioux