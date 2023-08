Liberté et prosélytisme

Voici le fruit de ma réflexion. Dans plusieurs dossiers plutôt délicats, comme l’avortement ou l’aide médicale à mourir, il y a deux points de vue opposés. Pour résumer, disons qu’on a le groupe A et le groupe B, et qu’un aspect fondamental est rarement mis en relief. C’est ce que je voudrais faire ressortir par mon exposé.

Disons que le groupe A est d’accord pour que chacun fasse comme il veut, alors que le groupe B voudrait imposer son point de vue à tout le monde. Dans le même ordre d’idée, peut-on imaginer que des pro-choix imposent à des pro-vie, dans certaines circonstances, de se faire avorter ? Pour aller plus loin encore, peut-on imaginer que des organismes favorables à la mort dans la dignité imposent à des personnes, qui ne sont pas d’accord, de recevoir l’aide médicale à mourir dans certaines circonstances ?

Il me semble que poser ces questions c’est comme y répondre. Comment se fait-il que tant de gens puissent être aussi sûrs de leur point de vue, alors que des millions d’autres pensent autrement ? Expliquez-moi cela si vous le pouvez.

R Le G

Si je comprends bien les équivalences que vous faites, vous mettez en opposition des gens qui opposent le déterminisme de Dieu pour justifier leur volonté d’imposer leurs volontés, à d’autres qui mettent en évidence leur volonté de vivre et laisser vivre, tout en prônant le droit de chacun de profiter des bienfaits que l’évolution de la société lui propose.

Vous mettez en opposition les gens de droite qui veulent que les choses restent figées dans le bronze, sous prétexte qu’on a toujours fait comme ça et qu’on doit continuer de le faire, et ceux de gauche qui sont d’accord pour donner de la latitude face au passé pour mieux s’adapter à l’avenir. Ceux-là, heureusement, prôneront toujours le « vivre et laisser vivre » ainsi que le principe qui veut que « La liberté des uns s’arrête là où commence la liberté des autres. »