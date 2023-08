La mère de Claudia Iacono, abattue dans son véhicule en plein jour en mai dernier à Montréal, lui a rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux, affirmant qu’elle leur avait été «enlevée par erreur».

«Aujourd'hui cela fait trois mois que ma fille Claudia Iacono a quitté ce monde de la manière la plus cruelle et traumatisante. Il nous a fallu quelques mois pour nous exprimer, mon mari et moi, et trouver le moyen d'exprimer notre douleur que nous avons et que nous vivons», a écrit Connie Iacono sur sa page Facebook.

«Ma fille nous a été enlevée par erreur, une erreur qui n'aurait pas dû arriver. Cet acte impardonnable a affecté la vie de tant de cousins, tantes, oncles, neveux, nièces, grand-mère, amis, sa famille, et nous prions tous les jours pour trouver la force de vivre dans un monde sans elle.»

Mme Iacono indique par la suite qu’elle espère que cet «acte cruel» sera puni par la justice.

Deux hommes de la région de Toronto ont été arrêtés dans ce dossier.

Tyranne Andre Greenidge, 30 ans, a comparu mardi au palais de justice de Montréal où il a été accusé de meurtre prémédité.

Un autre homme de la région de Toronto, Richard Clarke, 28 ans, avait été accusé en juin dernier du même chef d’accusation.