Une maison de 25 chambres, une piscine gigantesque, trois saunas, cinq domestiques: les folles demandes de Neymar pour signer en Arabie saoudite

C’est l’été de toutes les folies dans le monde du soccer. Un nouvel arrivant, l’Arabie saoudite, est venu rafler des joueurs de renom en leur offrant des salaires et des avantages exceptionnels pour les convaincre de jouer en Saudi Pro League (SPL).

Le dernier en date est Neymar, la vedette du Brésil. Il a été transféré cette semaine par le Paris Saint-Germain au club d’Al-Hilal contre un peu moins de 100 millions d’euros (147 M$). Sauf que Neymar a donné des conditions totalement folles avant de parapher son entente avec son nouveau club.

Selon le journal The Sun, Neymar a exigé de la part de son équipe qu’on mette à sa disposition une maison de 25 chambres, une piscine de 40 par 10 mètres ainsi que trois saunas. De plus, cinq domestiques travailleront à temps plein chez lui, et il aura droit à un chauffeur disponible 24 heures sur 24, une Bentley Continental GT, une Aston Martin DBX et une Lamborghini Huracan.

Une fortune par publication pour faire la promotion du pays

L’ancien joueur du FC Barcelone obtiendra 500 000 euros (736 000$) pour chaque publication sur les réseaux sociaux qui fera la promotion de l’Arabie saoudite. Neymar aura un avion privé à sa disposition. Ses factures d’hôtels, de restaurants et pour divers services dont il profitera durant ses journées de repos seraient quant à elles payées par le club.

Pour rappel, Neymar gagnera 150 millions d’euros (220 M$) par an lors des deux prochaines saisons.