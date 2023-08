Nouveautés Évasion: deux émissions à suivre à compter de vendredi

Amateurs de bières, Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre feront leur entrée sur Évasion, ce vendredi, avec leur nouvelle émission La route des micros avec Max et Guillaume.

Sous forme de roadtrip, les deux anciens des Canadiens de Montréal iront à la rencontre de brasseurs québécois établis un peu partout à travers la province. En plus d’en apprendre sur l’histoire des microbrasseries, les deux amis seront aussi amenés à mettre la main à la pâte et à relever certains «défis entre chums».

Cette nouveauté, produite par Attraction, s’accompagne également des narrations de Michel Bergeron.

Le premier rendez-vous de La route des micros avec Max et Guillaume sera diffusé ce vendredi à 22 h sur Évasion. La saison se déclinera en dix épisodes.

Un retour attendu

Pour la cinquième saison d’Avec ou sans cash, Geneviève Néron et Guillaume Lambert iront cette fois à la découverte d’une dizaine de villes européenne, dont Séville et San Sebastiàn en Espagne, ainsi que Venise et Florence en Italie.

Photo fournie par Évasion

Le premier arrêt aura lieu à Nice, en France, où on assistera à la création d’un parfum avec Guillaume et à la découverte des plaisirs gourmands locaux avec Geneviève.

Cette saison, les animateurs, qui procéderont comme toujours au tirage au sort pour déterminer qui aura un budget de 1500$ et qui en aura un de 150$, se rendront également à Lyon et Ajaccio en France; à Dublin en Irlande ainsi qu’à Glasgow et Édimbourg au Royaume-Uni.

Avec ou sans cash débute ce vendredi à 21 h sur Évasion.