[PHOTOS] Ashton Kutcher et Mila Kunis mettent leur maison sur Airbnb

Ashton Kutcher et Mila Kunis ont mis leur maison sur Airbnb en location pour une seule nuit.

Dans une publication Instagram mardi 15 août (23), la star de Mon oncle Charlie et l'actrice d'American Girl ont annoncé aux fans qu'ils se lançaient sur la plateforme de location immobilière.

Décrivant son « idée vraiment stupide » dans une vidéo prise depuis l'extérieur de la maison du couple sur la plage du comté de Santa Barbara, Ashton Kutcher a lancé : « C'est plus stupide que ma moustache, je le promets », Mila Kunis répondant : « C'est certain. C'est quoi cette idée ? »

« Je pense que nous devrions faire venir de parfaits étrangers avec nous à la plage. C'est tellement agréable ici », a poursuivi l'acteur, sa femme ajoutant : « Genre, pour de vrai ? »

Baptisée Ashton et Mila's Oceanfront Oasis, la propriété pourra être réservée à 10 heures, heure locale, mercredi.

Jusqu'à quatre personnes peuvent réserver un séjour d'une nuit le 19 août dans la maison, qui comprend deux chambres, un lit et une salle de bains.

L'annonce Airbnb décrivait la villa comme une « maison loin de chez soi » avec vue sur les montagnes de Santa Ynez.

« Ce n'est pas l'idée la plus folle que j'ai eue, a écrit Ashton Kutcher en légende de sa vidéo sur Instagram. Restez avec nous dans notre maison sur la plage et repartez comme si nous étions de vieux amis ! »

Le couple s'est rencontré sur le tournage de That '70s Show et a commencé à se fréquenter en 2012. Ils se sont fiancés en février 2014, ont accueilli leur premier enfant en octobre de la même année, se sont mariés en juillet 2015 et ont mis au monde leur deuxième enfant en novembre 2016.