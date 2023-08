Plaidoyer passionné pour la lecture des grands classiques à l’école

Enfin, c’est dit. En fait, puisque des enseignants le suggèrent depuis des décennies, c’est dit à nouveau. Dans l’espoir qu’un jour, les choses bougent. L’idée est simple: offrir «davantage de classiques de la littérature parmi les lectures obligatoires des jeunes Québécois». Amen!

C’est tellement sensé. Cela aurait dû sauter aux yeux de n’importe quel ministre de l’Éducation depuis longtemps. En entrevue mardi avec Le Journal, quelques enseignants, dont Lili-Marion Gauvin Fiset de l’école Joseph-François-Perrault de Québec, ont mis le doigt sur ce manquement sérieux dans nos écoles secondaires publiques.

Leur suggestion: «mettre sur pied, avec des experts en littérature et en pédagogie et avec des enseignants, un répertoire argumenté d’œuvres tirées de la littérature québécoise et universelle, mais assez vaste pour qu’il reste une liberté pédagogique aux profs».

L’objectif premier serait d’offrir aux jeunes une «base commune» faite de «grands repères culturels». D’ici, de France, des États-Unis et d’ailleurs.

Le but ultime: forger ce qu’on appelait jadis une véritable culture générale. Que les étudiants fassent ou non des études supérieures. Qu’ils aient accès ou non chez leurs parents aux grands classiques de la littérature.

Tout plein de raisons

On parle d’un large bassin d’auteurs dans lequel on peut puiser aisément. Balzac. De Maupassant. Gaston Miron. Albert Camus. Edgar Allan Poe. Margaret Atwood. Réjean Ducharme. Molière. Nietzsche. Gabrielle Roy. Mordecai Richler. Agatha Christie. François Mauriac. John Steinbeck. Etc.

Oui, il faut offrir aux jeunes du Québec un accès réel et bien encadré aux classiques. J’y ajouterais même tout plein d’autres raisons, dont celles-ci.

Pour élargir ses horizons intellectuels. Nourrir son imaginaire. Rêver grand. Sortir de son monde immédiat. Voyager dans sa tête, à travers le temps, les continents et les classes sociales.

Pour réaliser que le monde a existé bien avant son soi-même. S’exposer aux complexités de l’âme humaine. Mieux connaitre l’Histoire et s’y reconnaître. Même dans ses racoins les plus sombres et les plus cruels.

Sur un plan plus social, la lecture de grands classiques mène à partager ce même socle commun avec d’autres. Pour en parler. S’en émerveiller. Pour faire société.

Structurer sa pensée

Par ricochet, c’est apprendre à mieux écrire. À structurer sa pensée. À l’exprimer avec les mots justes. Les grands classiques élèvent l’esprit.

Au lieu de «naviguer» des heures de temps sur son iPhone, c’est faire l’effort – oh, le vilain mot – de lire des ouvrages plus longs et plus exigeants.

La lecture des classiques, on le dit trop peu, peut également devenir un outil formidable de mobilité sociale.

Moi-même le produit d’un quartier ouvrier montréalais et d’une école secondaire publique – comme par hasard, aussi du nom de Joseph-François-Perrault –, j’en sais quelque chose.

Dans les années 70, chez moi, comme dans plusieurs foyers, il n’y avait pas le moindre livre. C’est à l’école que j’ai pu plonger dans l’univers enivrant des grands classiques de la littérature occidentale.

Oh, sûrement pas autant que les enfants de la bourgeoisie à Brébeuf. Juste assez toutefois pour me donner le goût de me précipiter dans les librairies d’occasion pour y faire mes propres découvertes.

J’y allais chaque semaine. Au fil des ans, j’y ai trouvé de nombreux grands classiques qu’on vendait à l’époque à très petits prix. Incluant les œuvres complètes de Molière, Shakespeare et Mauriac, dont je n’étais pas peu fière.

Ça change une vie. Je vous en passe un papier... ou plutôt, un livre... Tenez, pourquoi pas Les raisins de la colère de John Steinbeck?

En ces temps d’inflation étouffante, de crise persistante du logement et de longues files d’attente devant les banques alimentaires, ce livre devrait aussi se trouver sur la table de chevet de tous nos élus.