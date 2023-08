Poilievre et Trudeau aussi détestables l’un que l’autre!

Les paysages politiques canadien et étatsunien se ressemblent de plus en plus alors que les candidats au titre de chef d’État sont détestés par la majorité de la population dans leur pays respectif.

Joe Biden et Donald Trump ne renvoient pas une image de rassembleur. Il se dessine une volonté, par quelques républicains et démocrates influents, d’ouvrir une troisième voie avec une candidature indépendante des deux grands partis.

Du côté canadien, Pierre Poilievre est démonisé à tombeau ouvert et ce n’est pas sans fondement. D’autre part, une majorité de citoyens ne veut plus souffrir Justin Trudeau. C’est un sentiment présent au sein de son parti et dans l’enceinte parlementaire.

Une troisième voie en politique canadienne se révèle peu probable avec des intérêts provinciaux qui ne convergent pas. Le Canada continue d’être un pays artificiellement structuré.

Sortir Trudeau

La question d’un changement de chef ne peut pas se poser pour les conservateurs, toutefois, elle urge pour les libéraux alors qu’il est manifeste que le premier ministre ne peut redresser la barre.

Le PLC a intérêt à se donner un nouveau visage, considérant le peu d’effet du dernier remaniement ministériel sur les intentions électorales.

Une nouvelle tête n’est pas garantie de succès, elle assurerait minimalement de limiter les dégâts pour les libéraux.

L’intérêt du Québec

Poilievre et son néoconservatisme ne s’inscrivent pas dans les valeurs québécoises. Les libéraux de Justin Trudeau ne sont guère mieux à ce chapitre, il demeure cependant le moindre mal, le cas échéant.

Une troisième voie ne peut s’incarner avec le NPD, qui s’avère un parti hypercentralisateur et qui ne reconnaît pas les valeurs de la nation québécoise.

Le Bloc Québécois ne prendra jamais le pouvoir à Ottawa, il reste toutefois l’option la plus solide pour veiller aux intérêts du Québec dans l’enceinte parlementaire fédérale en attendant l’arrivée du grand soir!